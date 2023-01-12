地籍清理條例三讀 強化保障權益還地於民

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（中央社記者王承中台北12日電）立法院今天三讀修正通過地籍清理條例部分條文修正草案，強化還地於民，未來經囑託登記為國有的土地，權利人可申請發還土地，如果有無法發還的情事，地方主管機關應發給權利人土地價金。

依現行規定，神明會等權屬不明土地，如逾期無人申請重新登記，將由縣市政府代為標售，未能標出者將囑託登記為國有，權利人可於法定期限內，申請按標出金額或底價領取價金。

立法院會今天三讀修正通過地籍清理條例部分條文修正草案，明定未來除該囑託為國有的土地已有不能發還的情事外，權利人可自登記為國有土地之日起10年內，向地方主管機關申請發還原登記名義人全部權利範圍的土地。

而為保障土地權利人的財產權益，三讀條文也明定，如果應發還的土地已為公用財產、處分或有其他無法發還的情事，地方主管機關應發給權利人土地價金。

另外，三讀條文也鬆綁現行神明會、寺廟或宗教性質團體申報要件與應附文件規定，三讀條文明定，神明會會員因繼承變動，可以直接申報更正會員清冊，免再經過半數會員同意；寺廟或宗教性質法人原有的土地申報更名，也不限制該土地是否為其使用中。（編輯：林興盟）1120112