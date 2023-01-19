立院三讀 放寬公務員為養育3歲以下子女轉調限制

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（中央社記者范正祥台北19日電）立法院會今天三讀通過修正公務人員任用法第22條條文，增訂在限制轉調期間的公務人員為親自養育3足歲以下子女，如符合一定要件，經原服務機關同意，得調任至子女實際居住地的機關。

現行公務人員考試法訂有限制轉調年限的規定，在高等考試各等級考試、普通考試、初等考試為3年，在地方特考、身障特考及原民特考為6年，用意在於強化用人機關的人事穩定，以利業務推動及服務效能。

考試院為配合政府推動「建構安心懷孕友善生養環境」政策，以及考量考試及格人員於限制轉調期間內，「育幼」的急迫需求與必要性，在參酌各界意見後，考試院會於去年7月間通過公務人員任用法第22條條文修正草案，函請立法院審議。

考試院指出，此項修法是就具有親自養育3足歲以下子女的育幼需求者予以放寬，增訂公務人員於限制轉調期間，如實際任職期間已達各項公務人員考試所定的限制轉調年限1/3，因現職機關所在地與3足歲以下子女實際居住地未在同一直轄市、縣（市），為親自養育該子女，經原服務機關同意，得調任至子女實際居住地的機關，不受原轉調機關範圍的限制，使公務人員得以兼顧家庭與職場。

民進黨立委蔡易餘等23人、國民黨立委鄭天財等17人、民進黨立委許智傑等18人，也有分別提出修法版本，希望政府機關率先營造養育子女的友善職場環境。

立法院會今天三讀通過修正公務人員任用法第22條條文，照考試院提案版本，增訂在限制轉調期間的公務人員為親自養育3足歲以下子女，如符合一定要件，經原服務機關同意，得調任至子女實際居住地的機關，不受原轉調機關範圍的限制。

另外，為避免符合一定要件的公務人員頻繁調任，影響機關業務推動，這次修法在條文中同時明定，依該規定調任原轉調機關範圍以外機關，以調任1次為限。

為避免新增訂的條文美意被濫用，立法院會今天也通過附帶決議1項，「為避免公務人員藉由照顧子女需求，刻意安排子女居住地，以同時辦理商調，影響機關用人權限，請銓敘部於公務人員任用法第22條修正通過後，各機關如何妥適考量此類商調案件之同意與否，作成相關通案解釋，俾資各機關有所依循。」

立法院會今天討論公務人員任用法部分條文修正草案時，也並表決處理時代力量黨團提案修正增訂第28條第1項第4款但書，得再任公務人員的例外情事，表決結果，出席87人，贊成2人、反對56人、棄權29人，不通過，維持現行條文不予修正。（編輯：蘇志宗）1120119