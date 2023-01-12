立院三讀 鬆綁物理治療師執業非治療目的不需醫囑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北12日電）立法院會今天三讀修正通過物理治療師法部分條文，鬆綁執業地點與行為。新法明定，執業地點除醫療機構等外，得於其他經主管機關認可機構；若物理治療非以疾病治療為目的，執業可不需醫師開具診斷醫囑。

現行物理治療師法明定，執業地點應於醫療機構、物理治療所、經主管機關認可必須聘請物理治療師等機構，且執行業務應依醫師開具診斷、照會或醫囑。

但台灣人口高齡化且健康意識抬頭，有鑒於物理治療服務範疇已不侷限醫療體系，為促進民眾健康、預防傷病、運動防護等，立法院今天三讀修正通過物理治療師法部分條文，鬆綁相關執業規範。

三讀通過條文明定，物理治療師執業以一處為限，並應在所在地主管機關核准登記的醫療機構、物理治療所或其他經主管機關認可得聘請物理治療師的機構。

三讀通過條文也增訂，物理治療師執行業務，應依醫師開具診斷、照會、醫囑，但非以疾病治療為目的者不在此限。

國民黨立委林為洲在三讀後發表感言，他表示，物理治療師依現行規定需經醫師診斷才能執業，恐影響民眾及時選擇物理治療服務；這次修法沒改變醫療現狀，但在預防疾病、延緩失能方面，讓民眾能更方便取得服務。

民進黨立委吳玉琴表示，修法過後，未來物理治療師不必擔心協助健康促進、運動指導時有觸法疑慮，這次修法不僅因應超高齡社會，也認同物理治療師專業自主。（編輯：翟思嘉）1120112