南港玉成公辦都更動土 伊東豊雄在台首件住宅作品

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國家住都中心「南港玉成公辦都市更新案」動土祈福典禮，12日在台北市南港玉成公辦都市更新基地舉行，內政部代理部長、國家住都中心代理董事長花敬群（右2）、中國開發資產管理股份有限公司董事長鄭重（左3）、日本建築師伊東豊雄（左2）等人共同執鏟。中央社記者王飛華攝 112年1月12日

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（中央社記者陳俊華台北12日電）住都中心南港玉成公辦都更案今天舉行動土典禮。住都中心代理董事長花敬群說，本案搭配社宅興建，並由日本建築師伊東豊雄規劃設計，伊東豊雄4年多沒出國，今天為此特地來台加持。

內政部代理部長、國家住都中心代理董事長花敬群，以及營建署長吳欣修、日本建築師伊東豊雄、中國開發資產管理股份有限公司董事長鄭重等人，上午出席「南港玉成公辦都市更新案」動土祈福典禮。

南港玉成公辦都市更新案鄰近捷運昆陽站，是伊東豊雄在台首座住宅建築作品，並與大矩聯合建築師事務所共同設計規劃監造，規劃興建兩棟地下3層、地上11層150戶的社會住宅，及14層78戶都更住宅，低樓層提供托嬰設施及農產品商店等，總投資金額達新台幣20億元，預計2027年完工。

花敬群受訪時表示，在南港推出公辦都更案，同時搭配興建社宅，由伊東豊雄建築師事務所進行規劃，建築設計很輕快，從外面看、住在裡面都會有幸福感。

花敬群致詞時說，住都中心成立近4年半，已經完成8個公辦都更招商，超過70案社會住宅，應該是全台最大住宅開發單位，這幾年推公辦都更、社會住宅不是那麼容易，但透過專業團隊讓民眾享受優質生活環境。

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伊東豊雄表示，非常高興受邀來參加開工典禮，實際上台灣的動土典禮跟日本完全不一樣，日本動土典禮很安靜，今天卻是充滿元氣；疫情期間無法出國，開放國門後第一次出國就來台灣，非常開心。

伊東豊雄說，當初受到邀約時，一聽到有社會住宅就馬上答應，且這是具挑戰性的案子，要將一般住宅與社會住宅建在同個基地，並發揮最大的效果，不只是提供住宅空間，也希望居民可以互相交流、有刺激創新的想法。（編輯：翟思嘉）1120112