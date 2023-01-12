總統肯定建築園冶獎 盼為台灣打造美麗多元風貌

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總統蔡英文（後中）12日接見2022年建築園冶獎得獎單位代表時表示，建築園冶獎有「南台灣建築奧斯卡獎」之稱，她肯定建築園冶獎在提升台灣環境美學涵養的貢獻，更期許新的一年，民間與政府一起努力，繼續為台灣打造美麗、多元風貌。前排坐者右為新竹市長高虹安。中央社記者鄭傑文攝 112年1月12日

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（中央社記者溫貴香台北12日電）總統蔡英文今天接見建築園冶獎得獎代表時表示，她肯定建築園冶獎在提升台灣環境美學涵養的貢獻，更期許新的一年，民間與政府一起努力，繼續為台灣打造美麗、多元的風貌。

總統蔡英文上午接見2022年建築園冶獎得獎單位代表致詞時表示，建築園冶獎有「南台灣建築奧斯卡獎」之稱，獎項不只重視建築及公共工程品質，更重視優秀的社區景觀營造工作者在這塊土地上的付出。這28年來，建築園冶獎透過嚴謹的評審機制，拔擢出許多優秀作品，也是許多民間企業和政府單位都期盼爭取的榮譽。

總統恭喜獲獎代表，也感謝得獎者努力為台灣帶來更優美的環境，創造出更健康、宜居的家園。她說，不論是一座建築景觀的完成、一處公共空間的創設，都不是一項簡單的工作，從計畫評估、選地開發到施工營造等，每一個階段都必須小心謹慎，用專業來創造優質的環境。

總統表示，今年建築園冶獎以「智慧綠建築‧友善心環境」為主軸，期望鼓勵更多著重友善環境的智慧綠建築。看到許多得獎的作品，透過建築設計展現出永續、健康的理念；也有許多作品融合在地特色、原民文化等，表現出台灣獨特的風貌。

總統認為，各單位的建築作品，都為台灣的設計美學和環境品質帶來很重要的貢獻。她要特別感謝高雄市建築經營協會，透過舉辦建築園冶獎，充分展現台灣民間社團的活力和公益精神，更大幅提升了台灣環境美學的涵養。

最後，總統再次恭喜得獎代表，透過建築設計豐富了這塊土地，也期許新的一年繼續努力，繼續為台灣打造美麗、多元的風貌。

訪賓一行包括新竹市長高虹安，由2022建築園冶獎主任委員黃啟倫及高雄市建築經營協會理事長呂萬卿率領到總統府晉見總統。（編輯：黃國倫）1120112