蘇貞昌：台灣應與立陶宛加強合作 對抗集權擴張

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行政院長蘇貞昌（右）12日接見立陶宛國會國安及國防委員會主席卡斯楚那斯（Laurynas Kasčiūnas）（左）等一行，蘇貞昌致詞表示，台灣和立陶宛同樣都是面對威權擴張侵略最前線，都同樣堅持自由民主對抗威權，相信未來可以增加互動合作機會。中央社記者鄭清元攝 112年1月12日

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（中央社記者賴于榛台北12日電）行政院長蘇貞昌今天接見立陶宛國會國安及國防事務議員訪團，他致詞時表示，中國的威權擴張毫無道理且蠻橫，台灣應與立陶宛彼此加強合作，努力對抗集權擴張行為。

蘇貞昌下午在行政院政務委員黃致達、國防部長邱國正、陸委會主委邱太三、外交部次長蔡明彥等人陪同下，接見立陶宛國會國安及國防委員會主席卡斯楚那斯（Laurynas Kasčiūnas）、立陶宛國會友台小組副主席莎卡琳恩（Dovilė Šakalienė）與立陶宛國安及國防事務跨黨派議員等人。

蘇貞昌致詞時說，威權擴張侵略時常違反世界期待，如俄羅斯侵略烏克蘭，透過武力遂行擴張目的，除讓民眾變成難民，也影響整個世界的經濟活動；而中國對台灣的軍事騷擾及各種假訊息滲透，也都是違背世界期待、侵擾區域和平。

他說，莎卡琳恩先前對新疆人權表達關切，也遭中國制裁，顯示中國的威權擴張毫無道理，台灣與立陶宛要彼此加強合作，努力對抗蠻橫的集權擴張行為。

蘇貞昌指出，台灣和立陶宛都面對威權擴張侵略的最前線，同樣堅持自由民主，立陶宛對抗威權擴張的堅決態度令人欽佩，台灣則是因為對抗威權侵略，累積了對抗假訊息、各種騷擾的經驗可以分享，兩國互設代表處，相信未來可以增加互動合作機會。

卡斯楚那斯表示，民主國家正努力對抗威權擴張，未來可能會有衝突，這次與台灣官員、智庫交流有個共識，就是國防不能只靠軍隊，應該要靠社會一起執行全民國防。

他也說，立陶宛很有韌性，面對中國壓力還是存活，未來希望扮演歐洲國家的典範，因此期盼與台灣的合作很成功，而這次訪台在投資、技術合作方面都有好消息，希望未來可以進一步落實。

莎卡琳恩指出，台灣與立陶宛都距離敵人很近，這同時是威脅也是優勢，那就是可以近距離觀察敵人，目前越來越多人理解到中國的危險，立陶宛也在歐洲努力倡導這個概念，如同俄羅斯侵略烏克蘭一樣，一旦台灣被入侵，全世界都會受到影響，因此應該全力避免。（編輯：林興盟）1120112