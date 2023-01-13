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內閣改組傳聞不斷 蘇貞昌：立院會期結束後報告

2023/1/13 12:38（1/13 13:51 更新）
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內閣改組傳聞不斷，行政院長蘇貞昌（前左2）13日在高雄視察前鎮漁港建設計畫推動情形時，接受媒體聯訪表示，先前和總統蔡英文見面時已深入交換意見，待立法院會期結束後，有具體結果就向國民報告。前左為高雄市長陳其邁。中央社記者洪學廣攝 112年1月13日
內閣改組傳聞不斷，行政院長蘇貞昌（前左2）13日在高雄視察前鎮漁港建設計畫推動情形時，接受媒體聯訪表示，先前和總統蔡英文見面時已深入交換意見，待立法院會期結束後，有具體結果就向國民報告。前左為高雄市長陳其邁。中央社記者洪學廣攝 112年1月13日
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（中央社記者洪學廣高雄13日電）內閣改組傳聞不斷，行政院長蘇貞昌今天表示，先前和總統蔡英文見面時已深入交換意見，待立法院會期結束後，事情有具體結果就向國民報告。

蘇貞昌上午在行政院農業委員會主任委員陳吉仲、高雄市長陳其邁等陪同下，於高雄視察前鎮漁港建設計畫推動情形時，接受媒體聯訪表示，蔡總統已一再表示立法院會期結束後向外界報告，而立法院正在審查中央政府總預算案，攸關國家建設、人民照顧及教育推動等，要拜託立法院務請儘快審畢，讓政府有經費為國利民。

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至於行政院院會昨天通過疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案，蘇貞昌說，蔡總統交代強韌經濟、照顧人民及經濟成果全民分享，一定要等立法院通過特別條例後才能編預算案。一旦預算經立法院審查通過，每人就可發放新台幣6000元。

媒體追問，如果朝野協商無共識，導致總預算案延宕，是否可能影響發放6000元時程？蘇貞昌表示，還是要拜託各政黨支持趕快通過總預算案，推動國家進步，而他已交代相關部會做好各項因應準備，包括發放的軟體設計等都在進行，但還要等到立法院通過特別條例，行政院編預算案又經立法院同意後才能進行。（編輯：李明宗）1120113

#蘇貞昌
#立法院
#行政院院會
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