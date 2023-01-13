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勗勉陸、空軍 總統：要讓民眾看到國軍精實表現

2023/1/13 12:56（1/13 13:06 更新）
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總統蔡英文（左2）13日上午前往新竹空軍基地，勗勉北部地區部隊官兵執勤辛勞。中央社記者吳家昇攝 112年1月13日
總統蔡英文（左2）13日上午前往新竹空軍基地，勗勉北部地區部隊官兵執勤辛勞。中央社記者吳家昇攝 112年1月13日
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（中央社記者劉冠廷新竹13日電）總統蔡英文今天到新竹勗勉空軍第2聯隊、陸軍北測中心及基訓部隊，蔡總統說，來到這裡就是要讓民眾看見，國軍的精實表現，請民眾安心；總統也重申，台海及區域的和平穩定，是兩岸的共同責任。

蔡總統上午前往新竹空軍基地，勗勉空軍第2聯隊，在聽取第2聯隊民國111年戰術總驗收簡報後，總統頒發加菜金予以鼓勵；隨後前往陸軍北測中心及基訓部隊，視導聯兵營戰鬥射擊演練，總統同樣也頒發加菜金，並與官兵代表會餐。

蔡總統在北測中心午餐前致詞表示，近期共軍在台海周邊持續進行軍事活動。國軍嚴密監控，並沉著因應，持續戰備訓練。今天她來到這，就是要讓民眾看見，中華民國國軍的精實表現，請民眾安心，也要感謝國軍的付出。

蔡總統指出，台海及區域的和平穩定，是兩岸的共同責任，也是國際社會的共同期待。面對中國的軍事威脅，台灣的立場很清楚，不會升高衝突，也不會挑起爭端，但會堅定捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的陣線。

總統說，她日前到澎湖及嘉義，了解陸軍兩棲偵察營的「實戰化射擊演練」，以及機步234旅的「機步排應援作戰實兵演練」。今天到陸軍北測中心，看到裝甲542旅的「聯兵營戰鬥射擊演練」，運用高科技的「實兵模擬接戰系統」，讓聯合兵種協同作戰，在想定場景進行驗證，並在演練之後，即時回顧及反覆檢討，提升訓練成效。

蔡總統表示，這些訓練內容跟訓練方法的提升和調整，都是因應當前戰備需求。未來，義務役役期恢復一年後，依照任務需求，也會接受這樣的訓練。她也要請國防部在這一年，務必在訓場、訓量及訓能，做到質與量的強化和提升，讓國軍部隊有更紮實，以及更有效率的訓練。

蔡總統說，今天也看到空軍第2聯隊，在年度戰術總驗收，得到「空戰王」及「箭靶王」榮譽的優秀教官，充分展現第2聯隊，平時紮實的訓練成果。近期共機擾台，第2聯隊也在第一時間升空應對，捍衛領空。

蔡總統表示，也要感謝國軍桃園總醫院新竹分院，在疫情期間，執行篩檢、診治和疫苗接種任務，落實國軍「防疫視同作戰」的精神。再過不久就要過農曆新年，再次感謝全體國軍的付出，讓民眾能安心過年。

蔡總統說，過年期間，有輪值的弟兄姊妹，務必要打電話問候家人；能夠和家人一起過年的弟兄姊妹，也一定要好好陪伴家人。預祝大家新春愉快。（編輯：蘇志宗）1120113

總統蔡英文（前右2）13日上午在新竹空軍基地，勗勉北部地區部隊官兵，並聆聽簡報。中央社記者吳家昇攝 112年1月13日
總統蔡英文（前右2）13日上午在新竹空軍基地，勗勉北部地區部隊官兵，並聆聽簡報。中央社記者吳家昇攝 112年1月13日
總統蔡英文（前中）13日上午前往新竹空軍基地勗勉北部地區部隊，並與部隊官兵合影留念。中央社記者吳家昇攝 112年1月13日
總統蔡英文（前中）13日上午前往新竹空軍基地勗勉北部地區部隊，並與部隊官兵合影留念。中央社記者吳家昇攝 112年1月13日
#陸軍北測中心
#蔡英文
#聯兵營戰鬥射擊演練
蔡英文
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