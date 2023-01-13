總統頒發獎勵金 肯定警察有效打擊犯罪

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（中央社記者劉建邦台北13日電）總統蔡英文今天到警政署表示，過去一年發生重大社會事件，有賴全體警察有效打擊犯罪，將持續改善執法制度及教育訓練和提升裝備，並感謝退休資深警官對國家奉獻。

蔡總統下午出席警政署年終署務會報，由內政部代理部長花敬群陪同，包含警政署長黃明昭及各縣市警察機關首長皆列席，總統致詞後並頒發獎勵金給各警察機關首長，感謝維護治安工作的辛勞。

蔡總統致詞表示，多名資深警官將結束警察生涯退休，代表全國人民感謝一生奉獻給國家，並替社會維持安全及穩定。

總統說，過去一年曾發生許多重大社會事件，有賴全體警察有效打擊犯罪，表達最深感謝及敬意。

蔡總統指出，去年發生柬埔寨事件，肯定警政署整合跨部會資源和積極營救國人，主動清查赴柬埔寨未歸或已返國經鑑別有疑慮的人，協助425人返國，偵破人口販運案155件，其中有黑道背景34件、人數171人，並清查幕後幫派組織。

總統表示，去年把打擊詐欺提升至國家層級，後續會持續以防詐欺、毀工具、擋金流、清集團為目標，守護民眾財產安全。

蔡總統說，清查毒品方面，警方去年5月間破獲史上最大宗大麻花走私案，起獲456公斤、市價新台幣7億元；去年9月也破獲史上最大宗栽種大麻案，查扣市價12億餘元大麻活株、大麻半成品及成品，將繼續貫徹反毒，讓國人遠離毒害。

總統表示，查緝槍枝犯罪部分，警政署去年實施3波檢肅行動，後續也修正相關法規，從境外和境內杜絕非法槍枝來台，且聯合高檢署實施6次掃黑專案，查獲幫派272個、嫌犯1879人，應繼續結合行政、刑事力量，斬斷幫派金流，瓦解背後勢力。

蔡總統指出，警察是人民保母，政府有責任及義務，要支持並保障所有警察，對執行防疫工作的員警，爭取防疫特別預算，讓第一線員警可公費納保；政府去年修改多項法規，員警執勤時，若不幸受傷、失能，可減輕醫療負擔，並獲得完善照護。

總統說，員警過去追緝犯嫌，使用警械受很多限制，導致發生意外和悲劇，像去年8月的台南市2名員警凃明誠、曹瑞傑因追緝逃犯不幸身亡，感到悲痛、不捨。

總統表示，為避免憾事再發生，去年10月已加速修正完成警械使用條例，透過更明確定義使用警械時機，支持和尊重員警在現場遇緊急情況，對使用警械的專業判斷。

蔡總統指出，這次修法也回歸國賠機制，並建立公正調查機制，大幅減輕員警在第一線使用警械壓力，會繼續努力改善執法制度和教育訓練，全盤檢討及提升裝備，確保警察執法尊嚴和人身安全。

總統最後再次感謝所有員警辛勞，並預祝農曆新年快樂，新的一年繼續一起努力。（編輯：張銘坤）1120113