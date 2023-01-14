國民黨啟動研擬立委提名辦法 先協調後初選

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（中央社記者劉冠廷台北14日電）國民黨備戰2024總統、立委選舉，傳出黨中央已指示組發會研擬提名辦法，黨務高層今天受訪證實，已要求組發會盡快研擬辦法，原則就是選區有超過一位表態時，會先進行協調，協調不成就初選。

國民黨在去年九合一選舉勝選後，外界關注2024的總統、立委布局，在總統選舉部分，除黨主席朱立倫、新北市長侯友宜等熱門人選外，目前已有中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中表態爭取提名，

據了解，雖然黨中央計畫待3月4日的南投立委補選後，才會開始針對總統提名辦法討論，但組發會已預先進行準備，開始啟動包括立委提名辦法的研擬作業。

黨務高層今天受訪表示，地方很多人反映，過去提名作業太慢，有時候人選提出後，不夠時間整合。因此，黨內已著手研擬提名辦法，他也指示不能太晚。

黨務高層說，立委提名的部分，在個別選區，會保留一些彈性，因地制宜，原則就是選區有超過一位表態時，會先進行協調，協調不成就初選；至於有些地區協調時間可能需要久一點，所以不排除會稍晚提名，原則上簡單、沒有爭議的區域，會優先提名。

包括台北市議員徐巧芯、徐弘庭已表態有意挑戰國民黨資深立委費鴻泰、賴士葆的選區，若最終協調不成，就可能進入初選，備受關注。

談到3月4日南投立委補選的狀況，黨務高層表示，這場選戰國民黨基本面還是比較好，比較擔心的還是支持者認為穩贏，所以不出來投票；像是台北立委補選，投票率若少3個百分點，可能就輸了。

黨務高層強調，這場選戰就是要盡全力展現國民黨的團結氣勢，黨主席朱立倫、南投縣長許淑華也會盡力輔選，這場選戰就是做好國民黨該做的事，至於對手要怎樣都尊重。（編輯：張均懋）1120114