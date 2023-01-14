出席寒冬送暖活動 總統：持續推動各項福利政策

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台中市小英之友會14日在一德公園舉辦「關懷貧困寒冬送暖活動」，總統蔡英文（左3）、台中小英之友會長李茂盛（左2）等人出席。中央社記者蘇木春攝 112年1月14日

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（中央社記者蘇木春台中14日電）總統蔡英文今天出席台中小英之友會寒冬送暖活動，蔡總統表示，感謝各界熱心助人也為社會注入溫暖，照顧弱勢是政府責任，將持續推動各項福利政策，為台灣及下一代創造幸福未來。

台中小英之友會連續10年邀集民間社團募集物資贈予台中市北屯區、北區的弱勢民眾。主辦單位今天下午在一德公園舉辦「關懷貧困寒冬送暖活動」，蔡總統、立委莊競程及何欣純與台中小英之友會長、茂盛醫院院長李茂盛等人皆出席。

蔡總統會中致詞時表示，再一週就是農曆新年，今天舉辦寒冬送暖活動特別有意義，感謝李茂盛號召這麼多人，一起準備物資與扶助金，不僅熱心助人也為社會注入溫暖。

蔡總統說，照顧弱勢是政府的重要責任，今年針對低收與中低收入戶加發生活補助，也結合各界資源增加食物銀行設置，供餐服務擴大並提供日常用品扶助。春節期間衛生福利部將啟動急難救助通報，提供弱勢家庭、身障及弱勢街友更多支持。

蔡總統提到，李茂盛是中華民國不孕症基金會董事長，政府在前年7月開始推動不孕症治療補助方案，替許多爸媽圓夢，已幫助6000多對夫妻、誕生超過7000名寶寶。新的一年會繼續努力照顧人民，推動各項福利政策，一起為台灣及下一代創造更幸福的未來。

李茂盛說，近期台灣物價漲、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再升溫，讓弱勢族群日子更顯得難挨，透過送暖活動，讓弱勢民眾感受社會的關愛與溫暖。

李茂盛指出，今年是小英之友會辦理送暖活動邁入第10年，每年約有上千人獲贈物資，10年下來共有上萬名台中市北屯區、北區的弱勢民眾受惠。（編輯：謝雅竹）1120114