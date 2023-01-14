九合一成績不如預期 柯文哲：廣泛提名致左支右絀

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（中央社記者郭建伸台北14日電）台灣民眾黨主席柯文哲今天談及去年九合一選舉結果表示，去年選舉成績不如預期，歸納原因是廣泛提名，但資源不足導致左支右絀，而地方黨部也未在提名時注意候選人形象是否與民眾黨連結；他強調，會痛定思痛、反省改進。

台灣民眾黨今天召開第2屆第一次黨員代表大會，並舉辦中央委員暨中央評議委員選舉。

柯文哲致詞時表示，去年九合一選舉民眾黨成績不如預期，距離改變台灣政治的目標還很遠；這一個月以來他親自聆聽各個參選人意見、歸納出原因，民眾黨會痛定思痛、反省改進。

柯文哲說，民眾黨一開始希望廣泛召集志同道合同志，拓荒開闢疆土，但後來發現資源有限，結果反而陷入資源不足的左支右絀，導致對黨籍候選人幫助不夠、訓練不足、論述不強，無法讓民眾留下深刻印象，進而安心託付手中選票。

柯文哲還指出，地方黨部普遍經營不足，提名時沒注意到候選人形象是否與民眾黨連結，也未給予足夠支援。

柯文哲說，九合一選舉時，他仍以台北市政為重，只能利用剩餘時間輔選，結果力有未逮，許多候選人選票開出來只差臨門一腳，算一算有8個「落選頭」。

柯文哲指出，如果重來一次，更賣力拉抬後，也許結果會不同；失敗為成功之母，2022年選舉的提名、組織都在不夠精確狀態，虛心接受此結果，也勉勵黨內同志不用氣餒。

民眾黨秘書長周台竹表示，民眾黨成立僅3年，是非常年輕的政黨，柯文哲過去以台北市政為主，在離開台北市府後，柯文哲可全心投入黨務，相信2024選舉結果選得一定比2022好很多。（編輯：林克倫）1120114