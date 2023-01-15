與郭台銘組最強戰隊 馬英九：他能出來我們都很高興

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（中央社記者王承中台北15日電）國民黨內有人點名鴻海創辦人郭台銘再戰總統，對於郭台銘是否適合與國民黨組成最強戰隊，前總統馬英九今天說，「這很難判斷，如果他能夠出來，我們都很高興」。

國民黨在去年九合一選舉勝選後，外界關注2024的總統布局，除黨主席朱立倫、新北市長侯友宜等熱門人選外，目前已有中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中表態爭取提名，而黨內也出現希望郭台銘與藍營共組「最強戰隊」的聲音。

馬英九今天與國民黨立委賴士葆前往台北市木柵市場向民眾及攤商發放春聯，很多民眾上午9時前就已在市場外排隊等候，並爭相與馬英九合影留念；馬英九面對民眾的拍照或是握手要求也都來者不拒，現場氣氛熱絡。

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對於郭台銘是否適合與國民黨在2024總統大選組成最強戰隊，馬英九接受媒體聯訪時說，「這很難判斷，如果他能夠出來，我們都很高興」。

針對國民黨已在研擬2024立委選舉提名辦法，原則就是選區有超過一位表態時，會先進行協調，協調不成就初選。馬英九表示，這要看黨員的反應，如果要先協調，一定是協調較有希望勝選的，但不管是用哪個方式，只要公平合理，大家都會接受。（編輯：林淑媛） 1120115