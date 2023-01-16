賴清德：國際青年大使展才能 讓更多國家看見台灣

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（中央社記者葉素萍台北16日電）副總統賴清德今天接見國際青年大使交流計畫訪團，他說，政府希望透過這個計畫，讓更多的台灣年輕人能夠運用才能、熱情，參與國民外交，讓更多國家能夠看見台灣。

賴副總統上午在總統府接見111年國際青年大使交流計畫訪團，活動開始前撥放了相關活動影片。

副總統致詞提到，看到影片，「你們真不是蓋的，能文能武」，接觸對象從總統、到學生、到社區民眾，範圍從農業、氣候變遷到社區各項議題，有音樂表演，還有特技表演，「我剛才看了那個特技表演，你們真的還是學生嗎？這麼強，這不容易」。

賴副總統說，訪團的表現，正是外交部推動國際青年大使交流計畫的原因，國家希望透過這個計畫，讓更多的台灣年輕人能夠運用才能、熱情，參與國民外交，讓更多國家能夠看見台灣，知道台灣的文化與特色，也藉這機會讓青年大使與國際接觸，拓展視野，認識更多國際友人，這不僅對訪團年輕人好，對國家也非常好。

副總統提到，這一團很特別，過去疫情曾中斷計畫，但很難得的是，這是疫情之後第一個出訪的團，在去年8月疫情比較尾聲的期間出發，意義重大，表示政府儘管面對疫情，都不放棄推動這個計畫，也展現政府的行動力。

賴副總統說，他之前剛好有幸，銜總統蔡英文之命，到帛琉推動觀光交流計畫；因為帛琉總統惠恕仁來台灣參加國慶活動，雙邊國是會談時，當著蔡總統的面提出來，希望台灣能夠協助帛琉發展觀光；當時因為台灣挑戰多，蔡總統不克前往，蔡總統馬上轉過身來，問坐在旁邊的他可不可以代表台灣前往，他當然是義不容辭，所以就組了一個團，前往帛琉。

他說，不管是青年大使或者外交部技術團計畫的學生，表現都非常好，深入帛琉各領域，贏得帛琉總統、政府官員肯定。

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賴副總統與青年大使們分享出訪帛琉的見聞，包括，帛琉因應氣候變遷的堅持、對瀕臨絕種動物的保育，以及帛琉總統主動提起，帛琉也是南島語族，跟台灣原住民是親戚關係，無形之中拉近了距離。

賴副總統說，他的帛琉之行收獲很多，也開了眼界，對於自己的國家應該有更高期許，讓台灣能夠在未來的世界裡，不管是因應氣候變遷、各項挑戰、文化保護、環境保護，能夠做得更好，讓台灣成為更好的國家。（編輯：楊凱翔）1120116