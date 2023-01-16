提袁崇煥殷鑑 蘇貞昌：是籲團結對外別中分化離間計

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（中央社記者趙麗妍台中16日電）行政院長蘇貞昌昨天提到明朝末年大將袁崇煥，他今天指出，歷史是一面鏡子，以古鑑今，呼籲國人在局勢險惡時候，要一起團結對外，不要再中了分化離間計，再次上當。

行政院長蘇貞昌今天出席國道4號台中環線豐原潭子段計畫全線通車典禮，他接受媒體聯訪，昨天受訪關於撒幣換官位，他回答，不要父子騎爐，這樣也罵、那樣也罵，袁崇煥不死，清兵怎麼入關；如果不事先預作準備，怎麼可能開春後就給全民受用領新台幣6000元的祝福。

對此，蘇貞昌表示，袁崇煥已死幾百年，滿清皇帝都承認當年的分化離間計成功，才能拿下天下；歷史是一面鏡子，他以古鑑今，呼籲在局勢險惡時候，大家一起團結對外，不要再中了分化離間計，再次上當。

媒體問，內閣改組傳言，但近日蘇貞昌地方視察行程滿檔，是否留任，蘇貞昌說，行政院長的責任就是護國為民，不能打烊，一刻也不能休息、怠慢；國事如麻，許多事情等著行政院長率領行政團隊，結合中央、地方一起努力。

他舉例，蘇花公路大清水隧道坍方，他昨天到花蓮慰問辛苦工作人員，一早主持擴大防疫會議，現在趕到台中和鄉親一起感謝過去6年來辛苦的工程人員，讓台中最重要的環狀公路，可以在年前通車。

他說，最重要的是大家忍住辛苦、頂住責罵，讓需要的建設都能夠如期完成，痛苦會過去，美麗建設會留下來；一時的閒言碎語都不重要，民調的起伏不必放在心上，國家能不能向前進，才是最重要。

媒體也詢問，蘇貞昌致贈閣員茶壺勉勵「茶壺都是倒給人家，只剩下渣」，這是什麼意思，蘇貞昌說，當天都有逐字稿請大家參考，他一路走來有許多體悟，用來和閣員分享，也是給閣員感謝和加油。

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有關特別條例在野黨說不能空白授權要付委審查，民進黨團主張逕付二讀；蘇貞昌說，他感謝總統蔡英文領導下，國人團結努力，台灣才能在疫情嚴峻、全世界都受衝擊之際，還能創出11年來最好的經濟成績，稅收超乎預期，這是大家一起努力的成果。

他說，立法院要求行政院要儘快送出相關的特別條例，行政院已經送到立法院，尊重立法院職權審查，期待儘速通過，只要預算在立法院一通過，就能在開春發給每人6000元的開春祝福。（編輯：陳仁華）1120116