蔡總統出席祈福法會 感謝榮民奉獻與付出

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（中央社記者高華謙新北16日電）總統蔡英文今天到新北市三峽區出席榮家住民祈福法會，感謝榮民付出，她說，會繼續努力守住家園，讓國家更加地繁榮發展。

國軍退除役官兵輔導委員會今天在台北榮家舉辦「隨政府來臺歷年亡故榮靈啓建中峰三時繫念超薦佛事暨住民祈福法會」，由蔡總統主持，並邀佛光山寺宗長心保和尚主法禮佛，退輔會主委馮世寬、國防部副部長柏鴻輝等人到場觀禮。

蔡總統說，特別感謝心保和尚親臨會場主法禮佛，這場法會主要目的希望榮靈得以永享極樂淨土，各地榮家住民能得到消業增福，更祈求農曆兔年國泰民安、風調雨順。

蔡總統表示，回顧歷史，榮民前輩參與古寧頭、823砲戰等重要戰役，為國家人民的安全英勇奮戰，後來更繼續參與十大建設、橫貫公路等國家重大建設，為台灣經濟與社會發展奠定堅實基礎。

蔡總統表示，在國家最艱難時刻，榮民始終是支持政府最堅定力量，因此政府一定會努力提供榮民更完善照顧服務，今天藉祈福法會的機會代表國家感謝榮民前輩奉獻與付出，「我們會繼續努力守住家園，讓國家更加地繁榮發展」。

退輔會主委馮世寬說，輔導會各榮家積極營造「家庭化」氛圍，就像一般家庭會在家裡安置先人牌位，方便家人祭祀，也表達慎終追遠之意。而日前台北榮家榮靈堂完成整建，成為榮家住民散步休憩的地方，更是住民們的心靈寄託。（編輯：方沛清）1120116