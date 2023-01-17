台灣基進首度換黨主席 王興煥接棒喊2024不缺席

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（中央社記者王揚宇台北17日電）台灣基進今天舉行黨主席交接典禮。卸任黨主席陳奕齊說，台灣需要一支政治隊伍，與本土執政的民進黨，共構台灣的民主屋頂；新任黨主席王興煥表示，會與台灣基進黨員一同強化民主韌性，捍衛本土政權。

受邀出席活動的前屏東縣長潘孟安說，民進黨與台灣基進能成為分進合擊的夥伴，彼此互相競爭、在台灣互相合作，這都是台灣未來之福。

台灣基進今天舉行黨主席交接茶會，在台獨聯盟主席陳南天監交下，創黨主席陳奕齊將象徵台灣基進的印信，以及代表建國志業的「MIT台灣磚」，交棒給王興煥。這也是2016年以「基進黨」向內政部登記為政黨以來，首度更換黨主席。

陳奕齊表示，屋頂要有2個牆壁才能支撐起來，而在台灣的國家未完成狀況下，台灣需要一隻政治隊伍，跟本土執政的民進黨，共構出一個台灣的民主屋頂。

陳奕齊說，或許很多人不同意台灣基進的主張與政治理念，以及政治參與的路線，但台灣基進是一個從南方組成，追求一個夢想，一個屬於台灣人民應該有跟全世界200多個國家能平等、和平相處的地位。

陳奕齊提到，在台灣組黨以及小黨的生存真的非常艱難，再加上台灣基進要做的方式，不是鎖定偶像明星的加盟組合，也不要組個人政治明星來代理政黨，而是要像台語俗諺所說，「番薯不驚落土爛，只求枝葉代代湠」。

王興煥致詞指出，台灣基進經過10年的砥礪，從前總統馬英九中國政權復辟的年代，走到本土執政但危機仍然四伏的今天，始終以理想、責任與熱情，在國家認同堅持台灣獨立，在社會民生主張公平正義。

王興煥指出，陳奕齊決定將卸下擔任6年的黨務工作，將以台灣基進顧問的身分，擔負政治教育與政治組織的重責，與台灣基進的黨務系統分進合擊。

王興煥表示，接棒台灣基進黨主席後，他會與全台基進黨員一起強化民主韌性，捍衛本土政權。

媒體會後詢問，台灣基進在2024立委選舉，是否推派人選參戰；王興煥說，國會的選戰當然會參加，不論是區域或不分區立委，都會積極的去規劃。

未來與民進黨是否為合作關係，王興煥指出，在政治議題、國家大方向、抗中保台方面一定是合作的，但是在選舉方面就回歸政黨本位，會有競爭，每個成熟政黨也都有這樣的認知。（編輯：蘇龍麒）1120117