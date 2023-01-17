會哈佛訪團 朱立倫：台灣主流民意期盼兩岸穩定

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國民黨主席朱立倫17日下午會見美國哈佛大學費正清中國研究中心兩岸事務訪問團，朱立倫表示，國民黨的路線為「親美、友日、和陸」，對於區域以及與台灣關係密切的國家，將持續強化友好關係。（國民黨提供）中央社記者劉冠廷傳真 112年1月17日

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（中央社記者劉冠廷台北17日電）國民黨主席朱立倫今天會見美國哈佛大學費正清中國研究中心兩岸事務訪問團，朱立倫說，台灣的主流民意期盼的是和平穩定、維持現狀的兩岸關係，絕非劍拔弩張的緊迫態勢，更不希望兩岸間出現任何意外或衝突。

國民黨今天晚間發出新聞稿指出，朱立倫下午在中央黨部會見美國哈佛大學費正清中國研究中心兩岸事務訪問團，訪賓一行包括哈佛大學費正清中心台灣研究小組召集人戈迪溫 （Steven M. Goldstein）及多位知名研究學者。會中雙邊就兩岸關係及國防議題進行深入探討與交流，會談氣氛熱烈融洽。

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朱立倫表示，國民黨的路線為「親美、友日、和陸」，對於區域以及與台灣關係密切的國家，將持續強化彼此之間的友好關係，國民黨一向堅信這是對台灣、兩岸以及區域和平與穩定的最佳解方。

朱立倫指出，台灣的主流民意期盼的是和平穩定、維持現狀的兩岸關係，絕非劍拔弩張的緊迫態勢，更不希望兩岸間出現任何意外或衝突。國民黨支持能夠有效強化國防力量的改革，但在強化自身防衛力量的同時，國民黨將繼續積極維持兩岸之間的溝通管道，採取兼顧國防（Defense）與對話（Dialogue）的「2D戰略」，才能減緩蔡政府執政以來，兩岸不斷升高的緊張局勢。（編輯：林興盟）1120117