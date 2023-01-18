朱立倫問什麼是務實台獨工作者 籲賴清德給答案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北18日電）副總統賴清德今天接任民進黨主席，國民黨主席朱立倫說，祝福賴清德，但全民、國際媒體以及他近日會面的許多國外訪賓，最想知道的，就是什麼叫「務實的台獨工作者」，賴清德必須給出明確答案。

朱立倫下午在國民黨中常會上表示，民進黨毫無疑問的是一個台獨政黨，國民黨堅定反對台獨，因為國民黨是創建中華民國的政黨，永遠捍衛中華民國，為區域和平努力。民進黨不管是顯性或隱性的台獨，就是台獨，務實的台獨工作者，更是國際認證的台獨工作者。

朱立倫也說，民進黨如果持續推動台獨，就是違反全民意願，因為全民希望的是維持現狀，維持中華民國和平、穩定、安定的現狀，這是全民共識，推動台獨，也會傷害區域和平、兩岸安定。希望賴清德給全民、國際媒體、所有國際學者專家一個明確答案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，針對立法院今天審查全民共享特別條例草案，朱立倫則說，全民最關心的「還稅於民」發現金條例，民進黨不僅七折八扣，還隱藏空白授權的偷渡條款，全民既不放心更無法理解；超收稅金共新台幣4950億元，民進黨支持的特別條例中，真正要發給全民的卻只有1400億元，僅占約28%。

朱立倫表示，最讓大家不放心、無法理解的是，為何民進黨要隱藏偷渡條款，空白授權民進黨政府以各種方式運用其他款項，卻不是現金發給全民，難怪引發在野黨的反彈；希望明天晚上以前能夠達成朝野共識，國民黨全民發1萬的版本最務實，金額也只占全部超收稅額的46%左右，民進黨為何要阻擋再阻擋，難道就是想要讓其偷渡條文過關嗎。（編輯：林興盟）1120118