因應立院新會期 行政院會19日依法提施政報告

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（中央社記者賴于榛台北18日電）內閣是否改組尚未定案，行政院會明天將討論向立法院第10屆第7會期提出的書面施政報告初稿，引發關注。行政院官員今天表示，提出施政報告初稿是依立法院職權行使法第16條規定。

總統蔡英文日前曾說，將在立法院會期結束後，檢討府院與各部會下一個階段布局；明天就是立法院這個會期的最後一天，外界關注內閣調整幅度。

行政院長蘇貞昌今天視察屏東高鐵特定區及科學園區規劃辦理進度前受訪指出，他與蔡總統都有討論內閣如何調整，明天大家就會知道結果，請耐心等待。

不過，行政院會明天議程將討論行政院向立法院第10屆第7會期提出的書面施政報告初稿，引發注意。行政院官員晚間告訴中央社記者，依據立法院職權行使法第16條規定，行政院應於每年2月1日以前，將當年施政方針及去年7月至12月的施政報告印送全體立法委員。

官員說，由於農曆春節將至，明天就是2月1日之前最後一次行政院會，因此將討論行政院向立法院第10屆第7會期提出的書面施政報告初稿，這是法定程序。（編輯：謝佳珍）1120118