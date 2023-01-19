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總預算案發言 立委：錢花在刀口上、促進國家發展

2023/1/19 11:51
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（中央社記者范正祥台北19日電）立法院會今天討論民國112年度中央政府總預算案，各黨團推派代表發言表示，要嚴格把關總預算，錢花在刀口上，促進國家發展。

朝野黨團日前協商達成共識，第10屆第6會期延長至今天，處理中央政府總預算案等；而截至今天上午開會前，總預算案仍有近100案保留提案，待表決處理。

立法院會在表決保留提案前，由各黨團推派代表發言。台灣民眾黨立委邱臣遠說，嚴格把關，要求政府善用人民每一分納稅錢，錢花在刀口上，促進國家發展。

民眾黨立委張其祿呼籲，符合財政紀律，精準數字管理。他指出，如果把公務預算加上特別預算，政府財政並沒有想像的寬裕，如果有寬裕資源也應優先還債。

民眾黨立委陳琬惠說，資源分配應受注意，預算要花在刀口上，照顧弱勢與民生。

時代力量立委陳椒華說，嚴審預算不可草率。她也說，不要把特別預算常態化。

國民黨立委謝衣鳯表示，只要對國家有利的預算編列，都會支持，但也一定會替民眾看緊荷包；國民黨立委李德維也提醒，人民辛苦的納稅錢，政府要好好使用。

民進黨立委羅致政指出，審查預算和法案是人民交付給立法院的重責大任，總預算是政府運作最重要基礎，預算會花在刀口上。

民進黨立委鄭運鵬表示，國家要好好運作，就必須從總預算作基礎；如果有穩定的總預算，中央到地方按部就班執行，民心安定，各行各業有安定感。（編輯：翟思嘉）1120119

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