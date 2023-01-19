蘇貞昌總辭 侯友宜：期待新內閣給更多經費與人力

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新北市長侯友宜（前中）19日晚間到板橋車站慰勞春節大眾運輸輪值基層，並發送福袋給民眾。面對媒體詢問對行政院長蘇貞昌將率閣員總辭看法，侯友宜說，蘇貞昌與內閣這4年辛苦了，期待新內閣能同心齊力，好好為國家與這塊土地做好建設。中央社記者高華謙攝 112年1月19日

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（中央社記者高華謙新北19日電）新北市長侯友宜今天談及行政院長蘇貞昌率內閣總辭時說，蘇貞昌與內閣這4年辛苦了，期待新內閣在交通建設方面與地方並肩作戰，給予更多經費與人力，一起串起北台灣共好。

侯友宜晚間在板橋車站慰勞春節大眾運輸輪值基層，並發送福袋給民眾。媒體詢問他對蘇貞昌宣布將率全體閣員總辭的看法，以及會給蘇貞昌過去4年表現打幾分。

侯友宜說，蘇貞昌與內閣成員這4年辛苦了，尤其碰到通膨與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，挑戰確實非常艱鉅，他也看到院長與內閣都用心想做好事情，不管過程如何，他相信民眾都心存感念，感謝內閣辛苦。

侯友宜表示，未來內閣總辭，更期待新的內閣攜手、同心齊力，好好為國家與這塊土地做好建設，不分你我、黨派與族群，讓台灣共好。

至於會優先與新內閣討論什麼新北議題，侯友宜說，新北市是全國最大縣市，也是串起台北、新北、基隆、桃園與宜蘭最重要的大台北中心點，是帶動千萬人口共好的重要發展力量，非常期待新內閣在北台灣的捷運、高速公路與快速道路等交通建設，與地方一起並肩作戰，給予更多經費與人力，一起串起北台灣共好。

侯友宜表示，在經濟產業方面，如何串起港口與機場的交通產業鍊，讓交通產業布局帶動經濟起飛也很重要，尤其這幾年碰上COVID-19疫情，大家都很辛苦，除了普發現金，最重要的是市民與基層的經濟不斷往上提升。期待中央與新北並肩作戰，讓北台灣更好，新北市一定負起責任來帶動大台北。（編輯：張銘坤）1120119