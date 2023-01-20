光雕讓總統府變不一樣 文總盼團結全民

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2019年的國慶光雕拿下2020年紅點設計獎，文化總會秘書長李厚慶說，每一個光雕展演都是一個感動時刻，透過一年一次的國慶把大家團結在一起。（文化總會提供）中央社記者溫貴香傳真 112年1月20日

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（中央社記者溫貴香台北20日電）文化總會自2017年國慶開始策劃光雕展演，透過光雕、音樂訴說台灣的故事，2019年光雕更一舉拿下2020德國紅點設計獎。文化總會秘書長李厚慶說，每一個光雕展演都是一個感動時刻，希望藉此團結大家。

國慶光雕展演每年主題不同，2017年是「祈求吉慶」，2018年呈現台灣城市風貌，2019年與2022年分別將總統府化為時光機與指引方向的燈塔，2021年以致敬具影響力的百年藝術家們為主軸，2022年將總統府建築打造為「寶島戲院」。

文化總會統計，2017到2022年每年觀看人次5萬到8萬間，2022年最多、約8萬人次。

談起為何想用光雕說故事，李厚慶接受中央社訪問表示，總統蔡英文上任後常說「這是人民的總統府」，加上文化總會是國慶籌備委員會的常務委員，時任立法院長也是慶籌會主委的蘇嘉全請文總發想籌劃國慶相關活動。

李厚慶說，國慶大會在台北市舉辦，文總思考如何把民眾吸引到總統府前，於是在2017年有了光雕展的發想，由光雕藝術家陳怡潔搭配音樂鬼才柯智豪，把台灣的圖騰、印象甚至旋律，呈現在總統府這個具有歷史意義的建築上。

他表示，那是第一次讓台灣人民感受到，原來可以將總統府這座歷史建物幻化成畫布，將台灣的元素和歷史的軌跡呈現在總統府上，藉此拉近人民與總統府的距離。

有了2017年光雕初體驗後，李厚慶說，每年不只呼應國慶主題，還會思考深化國慶光雕意義，2019年的光雕還拿到2020年紅點設計獎，每年國慶大家都很期待光雕會有哪些不同樣貌、帶來哪些不同的感動。

2022年國慶光雕主題為「寶島有光．土地之愛」，重現台灣文化藝術的世紀經典，包含10幅畫作、8首歌曲，25部電影、14幅手繪電影海報，相隔一世紀後又重現世人眼前的雕塑作品「甘露水」是壓軸投影。

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李厚慶說，2022年國慶光雕有一個橋段結合台灣音樂家如文夏、洪一峰、紀露霞等當年膾炙人口的歌曲，透過聲音帶大家回到台語電影的年代，再銜接到電影「總舖師」，一路都在講台灣的故事，透過剪接串成光雕展。

李厚慶說，每一個光雕的展演都是一個感動的時刻，透過一年一次的國慶把大家團結在一起，縱使是多元的族群、來自不同地方，都希望在台灣這塊土地上同心團結。（編輯：趙蔚蘭）1120120