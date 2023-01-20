馬英九：沒有一個國家叫做台灣 國名是中華民國

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（中央社記者郭建伸台北20日電）民進黨新任黨主席賴清德18日表示，他務實認定台灣已經是一個主權獨立的國家，沒有另外再宣布台灣獨立的必要。前總統馬英九今天表示，這說法很難自圓其說，沒有一個國家叫做台灣，這個國家叫中華民國。

馬英九今天上午前往文山區興隆市場採買年夜飯，並發放春聯及紅包袋給攤商與民眾。

針對賴清德日前表示，他務實認定台灣已經是一個主權獨立的國家，沒有另外再宣布台灣獨立的必要；馬英九接受媒體採訪時表示，賴清德的說法很難自圓其說，沒有一個國家叫做台灣，這個國家叫中華民國。

此外，媒體詢問，前副總統連戰回憶錄指出，馬英九曾在2012年競選連任時拋出未來可以推動兩岸簽署和平協議的主張，但後來不了了之，不知是否受到美國的壓力而拒絕簽兩岸和平協議。

馬英九回應，簽和平協議花的功夫比較多，不如先簽跟民生有關協議，他任內一共簽23個協議，等到時機成熟再簽和平協議也來得及。（編輯：林淑媛）1120120