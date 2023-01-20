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春節慰勉執勤員警 蔡總統：推動警消社宅與裝備提升

2023/1/20 13:57（1/20 14:26 更新）
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總統蔡英文（中）20日慰勉台北市政府警察局中正第二分局員警，觀看中正二分局自製的年度回顧影片。中央社記者吳家昇攝 112年1月20日
總統蔡英文（中）20日慰勉台北市政府警察局中正第二分局員警，觀看中正二分局自製的年度回顧影片。中央社記者吳家昇攝 112年1月20日
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（中央社記者溫貴香台北20日電）總統蔡英文今天慰勉春節期間執勤的員警並表示，今年有10天年假，輪班執勤保護民眾安全及維持社會秩序辛苦了。政府會更加努力，透過制度與裝備提升、推動警消社宅等福利措施，讓員警們執勤更安全，相關權益更有保障，家庭及生活得到更好的照顧。

總統蔡英文上午到台北市政府警察局中正第一分局及第二分局，慰勉春節期間執勤員警，總統抵達後，先觀看各分局同仁製作的工作回顧影片，片中有人用毛筆寫春聯、有人在執勤的廟口前用各種別出心裁的畫面，祝賀新年快樂，總統看完影片並致詞、致贈加菜金後，與員警們一一合影留念。

總統在中正第一分局時致詞表示，今天開始放年假，每年春節期間，她都會到中正第一分局及中正第二分局，很重要的，就是要當面感謝大家的努力。

她表示，中正一分局的轄區很大，包括總統府和許多部會機關、公司行號，都是中正一分局的轄區。去年經歷了九合一的選舉，許多群眾場、晚會都辦在這附近。

總統說，警察的勤務量、工作壓力都很大。她要感謝每位警察的付出，努力完成每一項工作。今年有10天年假，大家也都輪班執勤，來保護民眾安全及維持社會秩序，「各位都辛苦了」。

總統說，政府會更加努力，透過制度與裝備提升、推動警消社宅等福利措施，讓員警們執勤更安全，相關權益更有保障，也能在家庭及生活上，得到更好的照顧。

總統提到，稍早的影片看到警察辛苦的一面，也看到活潑的一面，她認為中正一分局所轄的地區見警率應該是最高的地方，每一天她進出總統府、官邸都能夠看到許多警察在值勤，她要謝謝大家保護總統府，讓總統府可以運作如常，同時，也都感受到警察所提供的照顧。

總統再次感謝所有警察的辛勞，祝福大家新春快樂、平安順利。

與會者包括內政部代理部長花敬群、警政署長黃明昭、台北市政府警察局長張榮興、中正第一分局長張嘉煌、中正第二分局長李憲蒼等人出席。（編輯：趙蔚蘭）1120120

總統蔡英文（前排左3）20日上午在內政部代理部長花敬群（前排左2）、警政署長黃明昭（前排右3）等人陪同下，慰勉台北市政府警察局中正第二分局員警，並頒發加菜金，與各派出所長等合影留念。中央社記者吳家昇攝 112年1月20日
總統蔡英文（前排左3）20日上午在內政部代理部長花敬群（前排左2）、警政署長黃明昭（前排右3）等人陪同下，慰勉台北市政府警察局中正第二分局員警，並頒發加菜金，與各派出所長等合影留念。中央社記者吳家昇攝 112年1月20日
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