蘇貞昌常光顧員工餐廳 70元牛肉麵高CP值

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北22日電）行政院員工餐廳以經濟實惠、標價清楚聞名，行政院長蘇貞昌2019年1月上任第一天，就是到員工餐廳吃自助餐，還稱讚菜色不錯；除自助餐外，每週一限定的70元牛肉麵，也吸引不少饕客，是公認高CP值的銅板美食。

行政院員工餐廳販售自助餐與熱湯麵食，標價清楚，一般菜色單樣新台幣10元起跳，炸排骨、清蒸魚也是50元有找，常常中午12時休息鐘響沒有多久，菜盤就陸續被清空，可見受歡迎的程度。

每週都會光顧行政院員工餐廳的盧姓公務員說，為了飲食均衡，常會被自助餐吸引，多半會點3樣蔬菜，搭配魚或雞肉，通常只要80元，且還有白米飯或紫米飯可以搭配選擇，非常實在。

蘇貞昌也喜歡行政院員工餐廳，4年前回任行政院長首日，午餐時間就帶著副院長、秘書長、發言人、幕僚等到員工餐廳吃午餐；高麗菜、豬排、炒雞蛋，加上一碗白飯就是一餐。

蘇貞昌當時笑說，2006年首次擔任行政院長時，就常到員工餐廳吃飯，回鍋行政院長才有資格再來吃、重溫記憶的滋味，員工餐廳菜色不錯，不像跑選舉時大多只能吃速食。

回任行政院長這4年來，許多行政院員工時常在午餐時間在員工餐廳捕獲「野生」、正在吃飯的蘇貞昌。

行政院員工餐廳還有一個排隊美食，就是每週一限定的紅燒牛肉麵，只要銅板價70元；湯頭鮮美、肉質軟嫩，肉給得大方，約有5塊肉，還可以加價客製化加肉或加菜。

李姓公務員告訴中央社記者，70元牛肉麵不多見，他幾乎每週一都會來報到，祭祭五臟廟。（編輯：謝佳珍）1120122