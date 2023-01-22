更多編輯台推薦新聞：
過年電影台強檔節目表 除夕到初五追片看點
娛樂

過年電影台強檔節目表 除夕到初五追片看點

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查
生活

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

蘇貞昌常光顧員工餐廳 70元牛肉麵高CP值

2023/1/22 09:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北22日電）行政院員工餐廳以經濟實惠、標價清楚聞名，行政院長蘇貞昌2019年1月上任第一天，就是到員工餐廳吃自助餐，還稱讚菜色不錯；除自助餐外，每週一限定的70元牛肉麵，也吸引不少饕客，是公認高CP值的銅板美食。

行政院員工餐廳販售自助餐與熱湯麵食，標價清楚，一般菜色單樣新台幣10元起跳，炸排骨、清蒸魚也是50元有找，常常中午12時休息鐘響沒有多久，菜盤就陸續被清空，可見受歡迎的程度。

每週都會光顧行政院員工餐廳的盧姓公務員說，為了飲食均衡，常會被自助餐吸引，多半會點3樣蔬菜，搭配魚或雞肉，通常只要80元，且還有白米飯或紫米飯可以搭配選擇，非常實在。

蘇貞昌也喜歡行政院員工餐廳，4年前回任行政院長首日，午餐時間就帶著副院長、秘書長、發言人、幕僚等到員工餐廳吃午餐；高麗菜、豬排、炒雞蛋，加上一碗白飯就是一餐。

蘇貞昌當時笑說，2006年首次擔任行政院長時，就常到員工餐廳吃飯，回鍋行政院長才有資格再來吃、重溫記憶的滋味，員工餐廳菜色不錯，不像跑選舉時大多只能吃速食。

回任行政院長這4年來，許多行政院員工時常在午餐時間在員工餐廳捕獲「野生」、正在吃飯的蘇貞昌。

行政院員工餐廳還有一個排隊美食，就是每週一限定的紅燒牛肉麵，只要銅板價70元；湯頭鮮美、肉質軟嫩，肉給得大方，約有5塊肉，還可以加價客製化加肉或加菜。

李姓公務員告訴中央社記者，70元牛肉麵不多見，他幾乎每週一都會來報到，祭祭五臟廟。（編輯：謝佳珍）1120122

#蘇貞昌
#行政院長
#行政院員工餐廳
蘇貞昌
內閣改組 賴清德：尊重總統安排並全力支持鄭明典曝蘇貞昌力挺大電腦經費 讚風格是實在支持
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族