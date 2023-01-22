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初一參拜合體蔣萬安 朱立倫：國民黨要不斷提對的人

2023/1/22 14:05
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（中央社記者蘇思云台北22日電）國民黨主席朱立倫今天參拜龍山寺合體台北市長蔣萬安。朱立倫表示，今天最重要是祈求國泰民安，國民黨要不斷努力走對的路、提對的人，堅持團結努力，相信一定能夠獲民眾認同，一定能勝利成功。

朱立倫今天上午與蔣萬安共同參拜台北艋舺龍山寺，朱立倫會後接受媒體聯訪表示，大年初一來參拜，最重要的是祈求國泰民安、風調雨順，讓台灣民眾過好日子；希望市政在蔣萬安帶領下突飛猛進，讓民眾感受到新人新政展現新氣象。

朱立倫指出，疫情過了，大家都平安健康，對國民黨更重要的是，要不斷的努力走對的路、提對的人，堅持團結努力、無私無我，相信一定能夠獲民眾認同，一定能勝利成功。

媒體關注是否會與新北市長侯友宜同台一事，朱立倫說，他昨天有跟侯友宜通電話說新年恭喜、聊了一下；他過去曾擔任地方首長，新北市又特別大，不要讓侯友宜趕來趕去，今天就是回服務過的地方，去信仰中心為全民祈福。

至於新年期間是否有小賭怡情，朱立倫表示，昨天跟家人有一起買公益彩券、刮刮樂，一方面做公益，一方面賭賭運氣，最重要的是家人團聚。

在安太座與安太歲方面，朱立倫笑說，傳統習俗是需要的時候要安太歲，「安太座是每天都要安」，平時所有的錢都交給太座，再來領零用錢。

蔣萬安致詞時表示，萬華龍山寺非常有歷史，一路守護、見證萬華發展，除了是地方信仰中心、也是國際知名的宗教殿堂，龍山寺董事長黃書瑋帶領團隊讓龍山寺成為信仰重鎮，更回饋鄉里、從事公益，照顧弱勢不遺餘力。

蔣萬安說，台灣燈會暌違23年，今年再次回到台北舉辦，龍山寺也贊助6座燈飾，相信會精彩可期。（編輯：蘇志宗）1120122

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