長者換居媒合困難多 營建署擬規劃以老屋換社宅

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（中央社記者陳俊華台北23日電）內政部推出「長者換居」政策，盼讓長者從老屋搬進電梯住宅，但媒合成功案例不多；營建署說，第4期包租代管計畫中，擬規劃開放長者換居到政府直接興建的社宅，計畫提出後待行政院核定。

台灣邁入高齡化社會，許多老舊住宅已不適合長者居住，過去申請社宅的條件中，規定申請人及配偶在社宅所在縣市不能持有不動產；但在內政部第3期社會住宅包租代管計畫中，提出「長者換居」政策，對65歲以上長者及身心障礙者放寬。

只要是65歲以上長者或下肢不便的身心障礙者，在申請縣市只持有1戶在2樓以上的無電梯自有住宅，可承租有電梯、無障礙空間等住處後，再將原有住宅轉作社宅，由包租代管業者媒合轉租，舊宅所收房租可供支付新住宅的租金。第3期包租代管計畫規定，換居住宅需在同一縣市，並由同一業者辦理。

但政策推出後，僅在新北市、高雄市有2個成功媒合案例。一家包租代管業者就說，因為長輩真的不愛搬家，且原有住宅出租後收到的房租，還是不足搬到電梯大樓後的租金，也有老人家認為這是詐騙，過去曾媒合過4個想要以屋換屋的案例，最後都失敗。

業者指出，就算長者有意願搬進電梯大樓，但要幫忙媒合新屋也遇到許多困難，例如房東不願租給年長者、電梯大樓租金太貴等；但政府興建的社宅不會挑房客年齡，如果政府願意開放「以屋換社宅」，相信會成功。

營建署官員表示，主要是長者不願搬離現在住的地方，要促成的話，長者一定要有意願，如果已經行動不便，還是不願意搬家，觀念也要改變，政府只能大力宣導；第3期是民間換民間，現在放寬到原有房子沒租出去也沒關係，只要長者願意先搬出來就好。

官員指出，第4期包租代管計畫中，規劃將開放可從老宅換居到政府直接興建的社宅，並可跨縣市、跨業者申請；但因為社宅數量還不夠多、政府資源有限，只能協助負擔仲介費。

官員表示，第4期包租代管計畫已送到行政院待核定，另外也要看地方政府願不願意配合修正社宅出租辦法，已經跟地方政府溝通過，但各縣市仍要再研議。（編輯：楊蘭軒）1120123