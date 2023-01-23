致函教宗響應和平文告 蔡總統：黑暗未曾勝過光

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（中央社記者黃雅詩台北23日電）總統蔡英文今天公布致函響應教宗方濟各今年世界和平日文告的信函，強調台灣人民對戰爭的無情深有同感，重申台海和平穩定是兩岸關係發展基礎，兵戎相見絕非選項。

總統府今天發布新聞稿，公布蔡總統日前致函響應天主教教宗方濟各（Pope Francis）「2023年世界和平日文告」信函內容。總統在信函中細數台灣對烏克蘭的人道援助；她表示，光在黑暗中照耀，黑暗未曾勝過光，未來台灣自許成為世界之光，與教廷攜手共進、合作無間，為創造更公義、和平的人類社會而努力。

蔡總統致函教宗全文如下：

教宗聖座：

聖座2023年世界和平日文告，強調戰爭是尚未有疫苗的病毒，呼籲同心協力「治癒」飽受戰亂與疫情摧殘的世界，並制定友善移民的合宜政策，我們深感認同。

去（2022）年2月烏俄戰爭爆發，讓世人深刻體會和平的可貴，維護區域安全成為各國領導人重要共識之一。在去年國慶演說中，我重申臺海和平穩定是兩岸關係發展基礎，兵戎相見絕非選項，唯有尊重臺灣人民對主權、民主自由的堅持，才是重啟兩岸良性互動根本。

戰爭的無情，臺灣人民深有同感，去年3月臺灣民間自發捐款超過3000萬美元，募集多達650公噸愛心物資，援助烏克蘭數百萬 流離失所難民。我們官方也透過與烏克蘭地方政府、民間組織合作，資助醫院、教堂及學校，幫助烏克蘭民眾度過難關。未來將結合理念相近國家協助烏克蘭重建，以實際行動響應聖座「眾位弟兄」通諭對關懷弱勢及難民的訴求。

誠如聖座所言，過去3年疫情帶來「沒有人能獨自獲救」啟示。病毒不分國界，健康是普世人權，不應受種族、宗教、政治、經濟等任何因素影響而被剝奪。

臺灣自1995年開辦全民健保，所有國民均享有平等就醫權利，並於國際上積極貢獻己力，不論是捐贈口罩、防護器材，或向貧苦無依者提供物資，我們努力打造堅韌之島，盼給世界一個更好的臺灣。儘管迄今仍遭排除在世界衛生組織之外，但我們深信，率先付出正向力量，將帶動一股「善的循環」，衷心期盼在不久將來，世衛組織揭櫫的「全民均健」目標，能真正落實。

氣候變遷為全球面臨的另一嚴峻挑戰，臺灣除了繼續朝「2050淨零排放」目標邁進，也將積極呼應聖座「願祢受讚頌」通諭，與教廷合作推廣智慧農業蔬菜、太陽能發電系統、電動車等多項環保計畫。

臺灣新住民與新二代已超過百萬人，移民政策兼容並蓄，尊重不同族群，政府除了透過教育幫助新住民融入社會，也舉辦各類活動，傳承新住民文化，呼應聖座對移民的重視。

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去年適逢中華民國與教廷建交80年，我駐館舉辦「友善台灣/眾位弟兄」書畫展，以傳統書法傳遞天主聖言與聖座通諭，並舉行「美麗寶島、天主莊園」研討會，回顧無數神父、修女來臺奉獻的傳愛事蹟，為雙方堅定友誼留下美好見證。

光在黑暗中照耀，黑暗未曾勝過光。未來，臺灣自許成為世界之光，與教廷攜手共進、合作無間，為創造更公義、和平的人類社會而努力。（編輯：林淑媛）1120123