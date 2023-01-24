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加州舞廳槍擊案2台僑遇難 藍綠表達最沉痛哀悼

2023/1/24 23:32
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（中央社台北24日電）美國加州蒙特瑞公園市21日農曆除夕夜發生舞廳槍擊案，美方證實其中有2名罹難者為台灣僑民。民進黨發言人謝佩芬晚間表示，對於這不幸的消息，表達最沉痛的哀悼，也嚴正譴責暴力事件。

駐洛杉磯辦事處今天聲明，經美方單位確認，來自台灣的2名僑民在槍擊案中死亡；槍擊案發生後，辦事處與美方單位保持密切聯繫，目前全力協助一名罹難者的在台家屬前來美國辦理後事。

民進黨發言人謝佩芬表示，對於這不幸的消息，表達最沉痛哀悼，也嚴正譴責暴力事件，並盼望傷者能儘早康復。

國民黨主席朱立倫透過臉書表示，對這起悲劇深表哀慟，也要向當地僑胞社群致上慰問，祈願逝者安息、傷者早日康復。

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朱立倫說，蒙特瑞公園市（Monterey Park）不僅以「小台北」聞名、有許多台灣僑胞居住，亦是新北市永和區的姐妹市，雙方有諸多交流、累積深厚情誼，聽聞悲劇發生，大家都深感不捨與擔憂。

針對加州聖馬提歐郡（San Mateo County）再傳槍擊事件造成7人不幸罹難，朱立倫提醒所有當地僑胞，務必注意出入及居家安全、加強對親朋好友的聯繫與關照，共同團結互助、彼此扶持，共度艱難時刻。（編輯：楊昭彥）1120124

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