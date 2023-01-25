照顧弱勢 立委呼籲政府調整租屋補助等4線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北25日電）政府持續攜手推動照顧弱勢，強化社會救助措施；朝野立委也向政府提解方，呼籲調整「4線」，檢討貧窮線、租屋補貼線、社宅申請線、就學貸款線，希望社會安全網能夠即刻救援接住。

從近幾屆立法院開始，朝野立委就已高喊讓要社會救助法的貧窮線更合理，而今年將啟動修法檢討；統計這屆立委截至第10屆第6會期，跨黨派立委有關社會救助法的修法提案也已多達18個草案版本，檢討已12年未曾修正的貧窮線等問題。

民進黨立委李昆澤說，自己過去是三級貧戶出身，對於貧窮和生活的不容易感受非常深刻。他呼籲，推動修正社會救助法，及時調整貧窮線，落實社會保障。

國民黨立委陳玉珍也主張，應適度放寬急難救助申請資格，讓更多需要急難救助的家庭能適時獲得援助；畢竟慈善團體的愛心有限，政府制度性的協助才是正軌。

民進黨立委何欣純是第10屆朝野多位立委中，早在擔任第9屆立委時就曾提出社會救助法修法版本者，後來因為立法院遲未啟動修法，等選出新一屆立委後，上屆尚未議決的立法院議案屆期不連續不予繼續審議，她將於這屆再提修法版本。

多年來選民服務常收到民眾各種陳情態樣的何欣純對於何強化社會安全網有看法，她向政府提解方，呼籲「調整4線」，包括檢討和調整社會救助法、中央擴大租屋補貼、內政部興辦社會住宅出租辦法、高級中學以上學校學生就學貸款辦法。

何欣純指出，這幾年來通膨嚴重，物價上漲，民眾生活基本開銷增加，如果貧窮線依據的標準沒有適度的調整，會讓很多弱勢沒有辦法申請，變成所謂的「邊緣戶」。

何欣純呼籲，接著也應該檢討直系親屬的不動產計算方式，她在中部選民服務遇過好幾個個案，中部山區多，低收入戶和中低收入戶的審認標準是有記錄父母直系親屬的不動產，然而現在社會有單親家庭，失婚家庭等，有很多樣態的家庭需要被救助時，卻常常受限於這些人的父母親可能有一塊山坡地而無法申請救助。

她表示，山坡地說大不大，說小不小，但就變成是不動產在那裡，導致這些特殊樣態的家庭需要救助、辦理申請的時候，常常被政府拒絕於門外，這也形成邊緣戶。

至於檢討租屋補貼線的必要性，何欣純說，現在中央在擴大租屋補貼，依據的也是每人每月所得應低於什麼最低生活費等相關門檻，相關門檻其實也應該調整。

另外，何欣純也呼籲，應檢討社宅申請線。她說，申請社會住宅也是要所謂的低收入戶、中低收入戶，或是其他特殊樣態家庭子女，或是經濟弱勢者，可是現在通膨那麼嚴重，生活支出那麼龐大、都是增加，但是社宅申請線都還沒有調整。

何欣純說，就學貸款線也是同樣問題，弱勢家庭申請學貸條件也待政府予以調整。

國民黨立委林德福說，貧窮是社會不安的溫床，而且惡性循環，但是台灣貧窮問題一直未受足夠重視，數字失真，許多邊緣戶在現有的各種社會救助制度中不被看見。他贊同何欣純調整「4線」看法，點 、線、面解決問題，強化社會安全網。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，民進黨立委陳瑩、伍麗華等人鑑於原住民平均與全國民眾平均餘命差距將近10歲，為加強經濟弱勢原住民老人的生活扶助，改善生活經濟狀況，也提出社會救助法部分條文修正草案，主張55歲以上低收入戶原住民為增加補助的對象。

民進黨立委范雲指出，解決問題並不是調整貧窮線這麼簡單，現行一些排除條件，剛開始是要防弊，用意本是良好，但有時反而無法接住社會安全網最底層需要幫助者，衛福部應針對第一線工作者提出的經驗，逐項檢視解決問題。（編輯：楊凱翔）1120125