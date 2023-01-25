陳建仁接閣揆？藍綠白立委提期許

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（中央社記者范正祥台北25日電）傳聞前副總統陳建仁將接任行政院長，民進黨立委說，如果屬實，期許帶領人民告別疫情，發展經濟照顧弱勢；國民黨立委呼籲，做實事，多包容，少政治；民眾黨立委說，盼以行動力解決問題。

行政院長蘇貞昌於1月19日請辭，外界關注接任人選，傳出蔡總統農曆年期間約詢，陳建仁已經答應接下行政院長重任。

民進黨立委王定宇今天於臉書轉貼媒體報導「總統農曆過年徵詢、陳建仁點頭接閣揆」，他也寫下了看法，「大仁哥」陳建仁組閣，溫暖的戰鬥內閣即將就位。

民進黨立委許智傑回應媒體詢問時表示，陳建仁接任行政院長如果屬實，他致上最高祝福，並期許新內閣是全民內閣，帶領人民告別疫情，發展經濟照顧弱勢。

他指出，陳建仁有三大特質，包括學者出身，社會形象佳；過去擔任許多改革的召集人，溝通力強；此外，外交、宗教界人脈廣，具有宗教家照顧弱勢的情懷。

國民黨立委江啟臣於媒體群組發表看法，選在大過年此時改組內閣，人民希望看見改變；如果陳建仁出任行政院長，所提願景是什麼，經濟內閣、國防內閣、公衛內閣，還是改善兩岸關係，應該告訴人民，如果沒有明確的施政方向，恐怕只是證明民進黨內部或派系的妥協，最後以派系為考量，找陳建仁來救火而已。

江啟臣說，人民想問的是新內閣打算做什麼，哪一項可以腳踏實地做好；期許陳建仁能以人民利益為念，做實事，多包容，少政治，相信天主應該也是這樣期許。

國民黨立委洪孟楷在臉書發文表示，傳出陳建仁即將接下行政院長，新年期間，還是予以肯定，也善意提醒呼籲應首重三安，「治安、資安、人心安」，才是人民想要看到的政府。

洪孟楷呼籲，要人心安就從重視人民的聲音開始，新年要有新希望，希望新內閣接下來能推出專業、用人唯才的政務官人選，全民共同期望看到政府的作為。

台灣民眾黨立委張其祿發布新聞稿指出，目前民眾真正在乎的是「問題解決」，未解的國計民生問題仍然繁多，皆須有高效度的行政院長及各部會首長儘速解決問題。

張其祿表示，樂見內閣改組帶來國家新的展望，期望如果是由陳建仁出任行政院長，能夠以快速且務實的行動力加緊處理國家當前面對的經濟、國防、兩岸問題及民生挑戰。（編輯：楊凱翔）1120125