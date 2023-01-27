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首頁 / 政治

國民黨主視覺注入年輕元素 盼扭轉老派保守印象

2023/1/27 09:44（1/27 10:29 更新）
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國民黨發言人楊智伃表示，KMT主視覺兼具年輕與時尚風格，展現出有別於過去的樣貌。（國民黨提供）中央社記者劉冠廷傳真 112年1月27日
國民黨發言人楊智伃表示，KMT主視覺兼具年輕與時尚風格，展現出有別於過去的樣貌。（國民黨提供）中央社記者劉冠廷傳真 112年1月27日
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（中央社記者劉冠廷台北27日電）國民黨主席朱立倫2021年回任後，發言人楊智伃帶領一批黨內青年，規劃國民黨主視覺、競選口號、周邊商品，注入年輕元素，試圖扭轉百年老店給人老派、保守的印象，打造不同風格。

楊智伃告訴中央社記者，為符合長輩喜好，國民黨過去的主視覺，常採用鮮豔、明亮的設計，與時下年輕人喜歡色系簡單、色調一致、呈現資訊簡明扼要的方向不同。在與黨內溝通，了解想法後，重新設計國民黨主視覺。

談起KMT主視覺的設計理念，楊智伃說，K的設計是想呈現穩健邁步向前的概念，設計出來的K有雙腳站穩的視覺印象；M是象徵幼苗與翅膀的意涵，設計時將M拆解，讓中間形成倒V圖案，有翅膀或幼苗的圖形概念；T則呈現箭頭向前，目標是想讓國民黨進步與創新。全新LOGO兼具年輕與時尚風格。

去年九合一選戰，國民黨喊出「為你拚好日子」口號，楊智伃說，朱立倫授權團隊發想，有別於民進黨「團結台灣、顧好未來」這種四字對、或三字對口號，「為你拚好日子」簡潔、清晰、聚焦、好記憶、好上口。

黨務人士表示，注入年輕元素、重新包裝後的主視覺，收到不少正面回饋與肯定，希望藉此讓支持者，勇敢說出自己支持國民黨，讓原本是隱性的支持者，慢慢成為顯性。

不過，黨務人士坦言，不會因為包裝改變，就會獲得年輕人支持，還是要透過論述，以及對社會重大議題的表態，去爭取支持。（編輯：楊蘭軒）1120127

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