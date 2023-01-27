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陳建仁組閣 賴清德期展現溫暖慈悲、理性務實精神

2023/1/27 12:24（1/27 12:51 更新）
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副總統賴清德（前中）27日受訪時，就前副總統陳建仁出任閣揆表示，希望陳建仁展現宗教家慈悲精神，帶給社會溫暖和關懷，也發揮科學家務實理性精神，逐項解決國內外問題。中央社記者曾以寧攝 112年1月27日
副總統賴清德（前中）27日受訪時，就前副總統陳建仁出任閣揆表示，希望陳建仁展現宗教家慈悲精神，帶給社會溫暖和關懷，也發揮科學家務實理性精神，逐項解決國內外問題。中央社記者曾以寧攝 112年1月27日
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（中央社記者曾以寧高雄27日電）總統蔡英文今天宣布由前副總統陳建仁籌組內閣。副總統賴清德說，希望陳建仁展現宗教家慈悲精神，帶給社會溫暖和關懷，也發揮科學家務實理性精神，逐項解決國內外問題。

賴副總統今天南下高雄，先到岡山區壽天宮、楠梓區下鹽田仁壽宮等宮廟參拜祈福、發送福袋，並在苓雅區關帝廟前接受媒體聯訪，對由前副總統陳建仁出任行政院長、籌組內閣發表談話。

賴副總統說，要感謝蘇貞昌，行政院長4年任期積極任事，率領團隊不僅成功守住非洲豬瘟，將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對台衝擊降到最低；也務實面對國內各項挑戰，包括人口老化、少子女化，及年輕人面對的種種社會問題，讓總統有更多餘裕可以處理兩岸問題，讓台灣在國際上得到更多空間。

賴清德指出，蘇貞昌在國內推動各項建設，可說成就斐然，今天卸下重擔，要跟蘇貞昌說聲感謝，「蘇院長，您辛苦了」。

賴清德表示，也要感謝陳建仁願意在國家最困難的時候，以國家為己任，扛起此重責大任。目前面對海內外的挑戰非常多，問題也非常大，「在這種狀況之下，陳副總統願意扛起重任，我們內心都非常非常感激」。

賴清德說，陳建仁是個宗教家，具有宗教家的慈悲，也是個科學家，具有科學家理性務實的精神；非常希望陳建仁未來能率領團隊，除完成蔡總統交付的各項使命，也展現宗教家慈悲精神，帶給社會溫暖和關懷，並發揮科學家務實理性精神，逐項解決國內外面臨的各種問題，讓國家持續進步、人民長治久安，「陳院長，加油！」

現場媒體追問，2024年會不會和駐美代表蕭美琴搭檔參加總統大選，對此賴清德僅說「謝謝」，就繼續參拜祈福與發放福袋行程，並未多做表示。（編輯：郭諭儒）1120127

副總統賴清德（前右）27日南下高雄，到多間宮廟參拜祈福、發送福袋，吸引許多民眾在現場等候，賴副總統並與民眾親切互動，展現高人氣。中央社記者曾以寧攝 112年1月27日
副總統賴清德（前右）27日南下高雄，到多間宮廟參拜祈福、發送福袋，吸引許多民眾在現場等候，賴副總統並與民眾親切互動，展現高人氣。中央社記者曾以寧攝 112年1月27日
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