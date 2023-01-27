陳建仁組閣 賴清德：分工合作共同當蔡總統後盾

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（中央社記者陳俊華台北27日電）副總統賴清德今天說，民進黨是執政黨，會把人民的需求與期待擺在第一位；他以民進黨主席身分，和將接任行政院長的陳建仁分工合作，成為執政團隊與社會的橋梁，共同當總統蔡英文後盾。

總統蔡英文今天上午與行政院長蘇貞昌、前副總統陳建仁在總統府召開記者會，正式宣布由陳建仁接任行政院長。

賴副總統在臉書發文表示，上午蔡總統宣布由陳建仁出任行政院長，謝謝「大仁哥」接下重擔，一起攜手為台灣團結打拚；「大仁哥」和他是前後任副總統，在公務上兩人有許多交流，私底下也是好朋友。

賴副總統說，他相當欽佩陳建仁對信仰的虔誠、對學術的熱忱，以及待人處事的謙沖自牧、無私奉獻；陳建仁是中研院士，有享譽國際的深厚學養，是務實、理性的科學家。

賴副總統指出，在台灣邁向後疫情時代的復甦，相信陳建仁帶領的「溫暖堅韌」內閣，會帶給社會關懷及進步，完成盤整防疫措施、社會照顧體系檢討、提升國家基礎建設，以及推動六大核心戰略產業4大任務。

賴副總統說，再次感謝蘇貞昌4年來為台灣民主堅持理想、無私承擔、勇於任事，帶領台灣走過非洲豬瘟、全球疫情、世界政經局勢轉變的重大挑戰，展現「有政府，會做事」精神，為台灣在最艱難時刻，打下更堅韌基礎，開啟更大的國際空間。

賴副總統表示，民主進步黨是執政黨，接下來會把人民的需求與期待擺在第一位；他會以民主進步黨主席的身分，和新任的行政院長陳建仁分工合作，成為執政團隊與社會的橋梁，共同當蔡總統的後盾。（編輯：郭無患）1120127