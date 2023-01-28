藍：新任正副閣揆曾涉抄襲爭議 顯示民進黨未反省

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（中央社記者劉冠廷台北28日電）總統蔡英文27日宣布，前副總統陳建仁將接任行政院長，並傳出副院長由前桃園市長鄭文燦出任。國民黨今天表示，這次正副閣揆的人事任命，換上都有論文抄襲狀況的陳建仁與鄭文燦，顯示民進黨並未徹底反省。

準閣揆陳建仁陸續徵詢內閣團隊，黨政人士27日指出，行政院三長全數定案，副院長由前桃園市長鄭文燦出任，秘書長由熟稔政院事務的李孟諺留任。

國民黨今天發出新聞稿，副發言人陳暉表示，儘管這次正副閣揆的人事任命，換掉了2022敗選中需要被檢討的戰犯之一，卻換上了都有論文抄襲狀況的陳建仁與鄭文燦，顯示民進黨並未徹底反省。

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陳暉指出，鄭文燦在去年12月遭人檢舉，碩士論文抄襲達30%，後續經台大學倫會認定抄襲並撤銷其國發所碩士學位；而陳建仁於2007年擔任國科會主委時，也曾因掛名國際期刊論文有抄襲爭議而請辭。如今兩人接任正副閣揆，民進黨執政團隊完全忽視人民對於論文抄襲的不滿，直接不演了嗎。

陳暉說，蘇貞昌下台雖是民進黨重新傾聽民意的第一步，但是來的太慢，早已錯過黃金時期。且在中華民國最高行政機關擔任首長，也應考量人選的抄襲與誠信問題，回應民意。（編輯：林興盟）1120128