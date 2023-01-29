正副總統錄影致詞 盼在美鄉親共同為台美關係打拚

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（中央社記者葉素萍台北29日電）總統蔡英文、副總統賴清德今天以錄影方式為「北加州台灣同鄉聯合會第50屆年會」致詞。蔡總統說，去年選舉結果不夠理想，政府團隊已經全面檢討改進，新的一年，會繼續改革，把台灣顧好。賴副總統期盼鄉親共同為台美關係打拚。

總統府上午發布新聞稿，蔡總統、賴副總統分別以錄影方式，為「北加州台灣同鄉聯合會第50屆年會」致詞。

蔡總統說，「北加州台灣同鄉聯合會」到今年，正好成立50週年，是北美洲重要的台灣人社團，也是舊金山地區最大的台灣同鄉會組織。大家長久以來，用很多方式協助故鄉台灣，也讓美國社會有更多人了解台灣、支持台灣，讓台美關係越來越好。她要向大家表達最深感謝。

蔡總統表示，她知道大家都很關心台灣未來的發展。去年選舉結果不夠理想，政府團隊已經全面檢討、改進。

她說，去年底為了提升守護台灣的力量，政府提出恢復1年義務役及加強訓練；面對未來世界性的經濟挑戰，政府也宣布多項政策，來繼續發展經濟、照顧人民的生活。

蔡總統說，新的一年，政府會繼續改革，把台灣顧好。她也要拜託大家，繼續支持政府，為了更好的台灣，一起打拚。

賴副總統致詞提到，這幾年來，台灣在蔡總統領導下，團結打拚，不管是經濟發展，還是民主價值，都受到全世界的重視，台灣的地位也越來越重要。

賴副總統說，面對未來，他非常有信心，只要大家團結一心，繼續共同打拚，一定可以將挑戰化作機會；只要堅持民主價值，一定有更多國家，相挺支持台灣。

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他說，感謝在美國鄉親，因為大家認真打拚，讓美國對台灣的支持越來越堅定。美國政府不但多次表達對台灣安全「堅若磐石」的承諾，以實際行動相挺台灣，而且也聯合盟邦，共同表達台海和平穩定的重要性。台灣作為世界民主陣營的一份子，也一定會跟美國、歐洲等民主夥伴繼續加強合作，確保印太區域的民主、和平跟繁榮。

賴副總統請鄉親們，繼續替台灣在國際發聲，共同為台美關係打拚，創造台灣新的未來。（編輯：蘇龍麒）1120129