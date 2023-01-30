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侯友宜：若新內閣邀六都首長 理當列席行政院會

2023/1/30 11:56（1/30 12:07 更新）
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新北市長侯友宜（左3）30日出席新北市政府新春團拜活動，向大家拜年。中央社記者王鴻國攝 112年1月30日
新北市長侯友宜（左3）30日出席新北市政府新春團拜活動，向大家拜年。中央社記者王鴻國攝 112年1月30日
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（中央社記者王鴻國新北30日電）六都首長近因COVID-19疫情因素未受邀列席行政院會，新北市長侯友宜今天表示，若新內閣邀請六都首長參與行政院會，市長理當會列席行政院會。

侯友宜今天上午參與新北市政府的新春團拜活動，率新北市副市長及秘書長、副秘書長等人向局處首長及代表拜年，場面熱烈。

侯友宜接受媒體聯訪時對於未出席國民黨團拜活動的提問指出，新北市政府因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響已3年未舉行新春團拜，因此，他希望市府團隊都能有像兔子的敏捷精神，讓新北的建設更快速。

對於媒體詢及有關2024年總統大選議題時，他表示，他要把重心放在新北，因為他是新北市長，希望能快速串起北台灣，讓北台共同生活圈更好，中華民國台灣會更好。

針對是否參加行政院會，他指出，過去受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，六都首長不用參與行政院會，如果新內閣邀請六都首長列席，市長理當會參與。

他表示，新北最重要建設就是捷運軌道的發展及很多都市更新腳步需中央快速回應，這是新北的需求，希望3個行政中心、3環6線及6大產業都能快速展開並展現成效。

有關捷運環狀線經營權的問題，侯友宜指出，春節期間，雙北多次開會協商，基本上，所有細節已談妥，兩市今天會正式對外公布。

他表示，最重要的是讓民眾在捷運環狀線經營權轉換過程中不要受到影響，提供更舒適更便捷的服務，因此，分階段、分梯次做好營運的轉接。（編輯：戴光育）1120130

新北市長侯友宜（前右）30日出席新北市政府新春團拜活動，現場氣氛熱絡。中央社記者王鴻國攝 112年1月30日
新北市長侯友宜（前右）30日出席新北市政府新春團拜活動，現場氣氛熱絡。中央社記者王鴻國攝 112年1月30日
#侯友宜
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侯友宜
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