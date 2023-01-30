北京解禁63家食品輸中綠指政治動作 藍盼陸伸橄欖枝

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（中央社記者王揚宇、范正祥台北30日電）北京解禁63家台灣食品輸中，引起各界關注。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天說，當初是莫名其妙被禁止，現在是莫名其妙被開放，這都是中國單方面的政治動作，想禁就禁、想做人情就做人情。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗指出，兩岸必須進行相關良性交流，有交流才有互信，有互信兩岸關係才能朝正面發展，希望中國大陸能夠伸出和平橄欖枝給台灣。

中國去年6月開始陸續禁台灣石斑、白帶魚、竹筴魚輸入，之後又指多家台灣食品廠、水產品加工廠等未完成更新註冊，暫停輸入相關產品；中國海關總署去年底並以註冊訊息不完整為由，暫停台灣水產品及加工食品進口。

大陸國台辦29日透過新聞稿宣布，包括金門酒廠在內的63家台灣企業已予以註冊或更新註冊信息。這代表陸方放行上述產品輸陸。

民進黨立法院黨團今天召開記者會，鄭運鵬說，中國對台灣採取不公平待遇，像是在註冊申請方式上，其他國家可以線上填報，台灣卻只能書面申請，而且申請期限也比其他國家早一年，要禁止台灣產品進口也沒有提供任何理由。

鄭運鵬提到，金門縣長陳福海、立委陳玉珍與國台辦主任宋濤會面後，中國突然單方面宣布63家台灣企業解禁，這顯示中國當時單方面限制台灣的食品廠、農產品是政治動作，沒有任何根據，想禁就禁、想做人情就做人情，這對台灣各行各業要去中國投資或銷售，有很大的不確定因素。

另外，宋濤1月時提到，在一中原則和九二共識基礎上與台灣「有識之士」協商兩岸關係和國家統一。

鄭運鵬表示，試問國民黨人士對這句話有沒有抗議，還是有沒跟宋濤說，就算要統一，也是中華民國去統一中華人民共和國，還是無條件接受這個政治條件。

鄭運鵬也說，比較遺憾的是，有些特定政治人物配合中國做政治宣傳，可能拿來做自己的人情，這對台灣的民選民代而言，是很大的悲哀；台灣必須要團結，要求各國對台灣出口的產品不能被不公平對待。

國民黨立法院黨團今天召開記者會，媒體提問今年4月是辜汪會談30週年，加上兩岸的相關官員近期也有調整，國民黨立委如何看待兩岸關係能否重啟良性互動。

曾銘宗指出，兩岸必須進行相關良性交流，有交流才有互信，有互信兩岸關係才能朝正面發展。

他說，兩岸的相關官員近期有調整，希望中國大陸能夠伸出和平橄欖枝給台灣，而台灣這邊也要主動遞出善意，雙方進行交流；希望兩岸都拿出具體行動，讓兩岸關係循良性交流，維持和平發展。（編輯：蘇龍麒）1120130