陳建仁借調任閣揆 朱立倫：史無前例才遭批評

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（中央社記者劉冠廷台北31日電）行政院長陳建仁今天上任，但外界質疑陳建仁未放棄中研院的高薪俸，而以借調方式處理。國民黨主席朱立倫說，過去的確有政務官採借調方式出任，但閣揆這樣做大概是空前的，所以才有批評聲音出現，陳建仁一定要能虛心受教。

行政院發言人陳宗彥昨天召開記者會時說，從教育機關或研究機關借調，陳建仁非首例，都依規定完成。

藍營批評陳建仁採借調方式出任行政院長，但也遭質疑，前總統馬英九時代的前行政院長江宜樺及部分閣員，也是借調方式就任，朱立倫今天上午在出席國民黨台北市黨部新春團拜後受訪表示，閣揆還要兼任，繼續占有原來的職位，這是歷史上從來沒有發生過的。

朱立倫說，過去的確有政務官採借調方式出任，但閣揆這樣做大概是空前的，所以社會才有批評聲音出現，陳建仁一定要能虛心受教；希望陳建仁能夠誠懇的跟大家表達，是不是應該要全力以赴為台灣、中華民國打拚。

近日傳出國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹有意請辭，但最終在黨中央的努力下，成功慰留，朱立倫說，黃呂錦茹受到市黨部內的黨員一致擁戴，認為是最好的主委、最好的媽媽主委，黃呂錦茹非常的辛苦，忍辱負重，認真努力，，大家一定會繼續拜託黃呂錦茹。

談到3月4日的南投立委補選，朱立倫表示，對於南投的補選，國民黨一定是戰戰兢兢，一步一腳印，絕對不敢鬆懈；就如同1月8日的台北市立委補選一樣，絕對不敢過分樂觀，一定會認真努力，團結一致的支持南投縣第2選區立委補選國民黨參選人林明溱，能夠高票當選。

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此外，外界持續關注國民黨在2024年的總統、立委提名辦法，爭取國民黨提名參選2024台北市立委的台北市議員徐巧芯，今天也出席市黨部的新春團拜，她表示，自己是可以贏、比較強的人選，支持黃呂錦茹主張的以全民調方式辦理初選。

朱立倫則說，現在全黨一致都在集中努力南投立委的補選，一切等到3月4號之後再來討論，國民黨有一個最重要的原則，就是堅持走對的路，提對的人，團結一致，共同勝選。（編輯：蘇龍麒）1120131