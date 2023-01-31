林佳龍任總統府秘書長 盼溝通協調創造更團結台灣

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（中央社記者溫貴香台北31日電）總統府新、卸任秘書長今天交接，新任秘書長林佳龍表示，在這個非常關鍵的時刻，面臨的國際政經情勢的考驗，有挑戰、也有機會，他會珍惜為國家和人民服務的機會，做好總統府秘書長的工作，也希望能夠創造更團結的台灣。

監交的副總統賴清德說，卸任秘書長李大維接下來將接任海基會董事長，要借重李大維外交的歷練以及國安、兩岸嫻熟的事務，再度為國家發揮最大的功能。

賴副總統表示，林佳龍是昔日學運領袖，後來到美國耶魯大學取得政治學的博士之後，回國擔任國安會諮詢委員、總統府副秘書長、新聞局長、立委、台中市長、交通部長，可以說是有中央的歷練，對中央的運作非常清楚，也嫻熟地方柴米油鹽醬醋茶的辛苦，更具有為民喉舌的精神。

賴副總統說，這次總統蔡英文特別借重林佳龍諸多方面的經驗，在過去李大維建立的基礎之上，在最關鍵的未來，能夠發揮所長，成為地方和總統府最重要的橋梁，也可以幫總統分憂解勞，了解各地方的民瘼，解決各地方的事情，讓總統在未來國家的領導上面，不論是外交、國防以及兩岸都能夠有更好的空間，能夠為國家爭取更多的利益。

李大維致詞表示，昨天他和林佳龍單獨聊一下，他對林佳龍說，總統府的人員是他43年的公職生涯中間所看到素質最高的一個團隊，將來在林佳龍領導之下，也一定能夠達成總統所交付的任務。

林佳龍感謝總統的信任，也感謝副總統的鼓勵跟期勉及在很多國政工作上的指導，並推崇李大維發揮了外交的長才，襄贊國政，政績卓著是有目共睹。

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他說，在這個非常關鍵的時刻，面臨的國際政經情勢的考驗，有挑戰、也有機會，他會珍惜這個為國家和人民服務的機會，做好總統府秘書長的工作，也希望能夠創造一個更團結的台灣。

林佳龍表示，除了總統府內的工作，總統也交付有關於跟行政院，還有朝野、地方基層的一些溝通、協調的工作，他會努力學習，在李大維已經打下最好的基礎之上，再更追求卓越，這是一個責任的開始，將會全力以赴。（編輯：楊凱翔）1120131