何時接任北市副市長 林奕華：2月初報到

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（中央社記者劉冠廷台北31日電）國民黨立委林奕華預計在2月請辭轉任台北市副市長，國民黨立法院黨團則希望林奕華能延後上任，協助立法院委員會的召委選舉，但林奕華今天說，將按照原來的時程，2月初到台北市政府報到。

林奕華預計在2月請辭立委，接任台北市副巿長，但國民黨立法院黨團希望，林奕華能在立法院各召委選舉後再請辭，這也遭外界質疑占盡好處。

國民黨台北市黨部今天舉辦新春團拜，台北市議會國民黨團書記長秦慧珠受訪時說，2月1日副市長就職是台北市長蔣萬安對市民的承諾，今天1月31日林奕華應該請辭立委職，她認為不宜再延，因為這形同讓蔣萬安的承諾跳票。

秦慧珠也說，若是林奕華要在立法院召委選完後再就任，早知如此，就該在去年12月25日交接日一併就職，讓台北市大安區補選立委，如今國民黨召委少一席事小，副市長少一席事大，所以不宜延後上任。

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林奕華今天也出席了北市黨部新春團拜，她在會後受訪表示，的確黨團本來希望她再協助召委選舉，但台北市長蔣萬安已有回應說，一切都按照既定計畫在進行，因此這部分會與黨團溝通，將按照原來的時程，2月初到台北市政府報到。

由於2月1日就是立法院新會期報到日，對於何時會辭去立委職務，林奕華表示，立法院還沒協商開議時間，但2月5日的北市燈會在即，所以會按照既定時程，在2月初上任，請辭時間會配合市府，應該就是這幾天。至於是否還會去立法院報到，林奕華未正面回應。（編輯：楊蘭軒）1120131