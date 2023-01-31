綠：藍營縱容洪秀柱陳玉珍朝共 抹黑內閣轉移焦點

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（中央社記者葉素萍、王承中台北31日電）民進黨發言人黃彩玲今天說，國民黨縱容前主席洪秀柱及立委陳玉珍朝共，背離台灣主流民意，實在離譜；國民黨連日來不斷攻擊抹黑新內閣團隊，企圖轉移焦點。

對此，陳玉珍表示，金酒是金門的經濟命脈，而小三通對金門人民來說也至關重要，多數民意都支持金酒銷往大陸，她跟金門縣長陳福海此行是反映民意，民進黨做為執政黨不要凡事都用意識形態解讀。

陳玉珍指出，只要為百姓好的事，她都會去做。民進黨自己沒能力去跟中國大陸溝通，才會在那邊指指點點、酸葡萄，拿意識形態打擊做得到的人。

民進黨今天發布新聞稿指出，洪秀柱、陳玉珍等人赴中國與國台辦主任宋濤會面，根據新華社報導，洪秀柱與宋濤會面時指出，「兩岸同胞應攜手奮進，共同完成民族復興、兩岸統一的志業」；陳玉珍與宋濤會面時，當面致送「一條根」，寓意「兩岸同屬一條根」。

黃彩玲說，國民黨主席朱立倫應該說清楚，這些與台灣主流民意背道而馳的荒謬行徑，「難道就是國民黨的兩岸立場和態度？」尤其在共機不斷侵擾台灣、中國在外交手段極盡打壓台灣之際，國民黨還在整天跟中國唱和，「試問有這種在野黨，我們還需要敵人嗎？」

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黃彩玲指出，社會各界質疑批評國民黨，朱立倫卻稱國民黨立場就是「捍衛中華民國」；新北市長侯友宜則是閃躲迴避表示，兩岸要在平等、尊嚴及友善下努力溝通。

她認為，國民黨態度立場就是縱容洪秀柱及陳玉珍朝共，背離台灣主流民意，實在離譜。讓人不禁質疑，國民黨連日來不斷攻擊抹黑新內閣團隊，根本是企圖轉移焦點，協助洪秀柱及陳玉珍全身而退，迴避台灣民意監督。（編輯：林興盟）1120131