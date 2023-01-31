黃呂錦茹辭台北市黨部主委 國民黨：積極慰留

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（中央社記者劉冠廷台北31日電）在去年台北市長、議員選戰中，運籌帷幄、賣力輔選的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今天證實，已向黨中央請辭主委一職。黨務人士回應，黃呂錦茹是國民黨不可或缺的戰力，目前正積極慰留中。

據了解，早在農曆新年期間，國民黨中央就得知黃呂錦茹有意辭去國民黨台北市黨部主委，近日包括國民黨主席朱立倫、秘書長黃健庭等黨務高層陸續出面，持續與黃呂錦茹溝通，展現出強力慰留的態度，因此也在昨天傳出，黨高層已成功慰留黃呂錦茹。

由於黃呂錦茹今天與朱立倫同台出席北市黨部的新春團拜活動，也讓黨內一度認為，黃呂錦茹打消辭職的念頭，豈料，黃呂錦茹在接受媒體訪問時，仍表示已向黨中央請辭，盼黨中央能夠准辭，表達堅決辭意。

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黃呂錦茹下午接受中央社記者訪問時說，這次地方選舉，蔣萬安成功選上市長，國民黨議員席次也實質過半，加上北市立委補選，王鴻薇也順利當選，她認為已完成階段性任務，這是請辭主委的時間點，因此確實已向黨中央請辭，但黨中央就是不批准。

黨務人士則表示，黃呂錦茹是國民黨在北市不可或缺的戰力，未來還有2024的立委選戰，仍需要依靠黃呂錦茹豐富的輔選經驗，以及在地方上深厚的人際關係，因此目前仍是持續溝通，積極慰留中，盼黃呂錦茹能再多做思考。（編輯：林興盟）1120131