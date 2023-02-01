綠批國共聯手亂台 藍：典型抹紅手法

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（中央社記者葉素萍、劉冠廷台北1日電）民進黨新聞部主任張志豪今天說，國民黨連日對新內閣及特定閣員惡意攻擊，令人質疑國共聯手用亂台掩護朝共團。國民黨回應，這是典型抹紅手法，民進黨只會喊抗中保台，國民黨則是用行動溝通護台。

張志豪今天透過新聞稿表示，國民黨扭曲事實說新內閣是敗選者聯盟；但是，縱使民進黨候選人在選舉過程沒有通過民意考驗，仍留在台灣為人民努力，不像國民黨立委林奕華為了副市長自私占缺，還有一堆退將朝共，這些投降者聯盟才是破壞台灣團結的最大破口。

張志豪說，國民黨不僅朝共，還有一堆退將「投降者聯盟」，包括聽到中國國歌就站立致敬的吳斯懷、退將季麟連出席統促黨「慶祝共產黨活動」、退將夏瀛洲說「不要再分什麼國軍、共軍，我們都是中國軍隊」、退將陳鎮湘2016年帶國民黨人員赴中會見政協主席並發表藍8點政治聲明、退將陳廷寵曾表態「台灣戰力是零」、退將黃幸強說只有統一而不是分裂的國家才能強盛，還有退將李楨林及夏瀛洲等人都朝共促統。

張志豪表示，國民黨主席朱立倫應正視並約束退將投降者聯盟屢次破壞台灣團結的離譜行徑，朱立倫成天說要好好團結，結果卻讓前主席洪秀柱跟中國唱和，顯然連一個從政黨員都團結不了。

國民黨文傳會副主委林家興今天召開記者會表示，民進黨只會喊抗中保台，國民黨則是用行動溝通護台，這也再度證明，黨主席朱立倫提出的2D戰略，兼顧加強國防（Defense）以及溝通對話（Dialogue）是做得到的，且有效果的，能確保台灣安全繁榮、維護台海和平穩定。

林家興也質疑，行政院副院長鄭文燦、陸委會副主委梁文傑曾被媒體報導去澳門酒店接受招待，令外界擔憂未來「抗中保台」是否變成「酒店保台」。

林家興呼籲民進黨新任的兩岸事務官員學習國民黨作法，為台灣務實找出路，以行動護台。不要做區域穩定的破壞者、麻煩製造者，這也才符合國際社會的期待。（編輯：蘇志宗）1120201