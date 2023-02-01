陳建仁：特別預算規劃挹注勞保基金300億元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北1日電）行政院長陳建仁今天說，勞保年金改革方面，政府近2年已撥補勞保基金近新台幣800億元，包括2022年300億元、2023年450億元，這次疫後特別條例草案，規劃挹注約300億元經費到勞保基金中。

陳建仁今天率副院長鄭文燦、秘書長李孟諺赴立法院拜會民進黨團、國民黨團、民眾黨團及時代力量黨團。

陳建仁透過行政院發布的新聞稿表示，距離總統蔡英文第二任期屆滿，只剩不到475天，「但我們絕非看守內閣」，會努力推動各項福國利民政策，為台灣未來10年、20年打下堅韌的發展基礎，讓台灣成為溫暖而堅韌的國家，以因應未來時局的挑戰。

他說，行政院12日已通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，並送立法院審議；待立院通過後，行政院會以最快時間提出特別預算案，請各黨團支持、儘速處理，以回應人民期待，盼讓弱勢族群及人民獲得最溫暖的照顧，並加速台灣疫後復甦。

在經濟發展方面，陳建仁指出，政府在疫情期間持續擴大內需，並加強推動僑外投資、台資與外資回流投資台灣，已有相當成效；政府也加強推動公共投資，在疫情衝擊世界經濟之際，台灣經濟卻表現亮眼，也讓政府能善用歲計賸餘，與全民共享經濟成果。

在照顧弱勢方面，陳建仁強調，因社會各階層受疫情影響程度不盡相同，因此政府體恤民眾需求，在符合社會公義前提下，在疫後特別條例草案中，除全民普發現金6000元外，也加強經濟及社會韌性規劃，並照顧受疫情影響較大的中小企業與商家、中低收入戶及偏鄉民眾。

在解決少子女化及低薪方面，陳建仁表示，近年基本工資月薪已調整達31.9%，未來政府將著重在產業升級，盼同步提升年輕人薪資。針對部分中小企業缺工問題，仍有部分年輕人無工作機會，政府會提出缺工補貼計畫，讓受疫情影響而失去工作的民眾能夠再回到職場。政府也會加強結婚補助與育兒津貼，營造敢生、樂養的育兒環境。

居住正義方面，陳建仁指出，行政院與立法院合作打炒房、平抑房價，包括房地合一稅制改革、通過「平均地權條例」、租金補貼、社會住宅、房市不當行為管控，以及金管會配合央行信用管制等措施；也正在研議使用權住宅等相關政策，盼讓年輕人住得起、甚至買得起房子。

在勞保年金改革方面，陳建仁表示，政府近2年已撥補勞保基金近800億元，包括去年300億元、今年450億元，疫後特別條例草案規劃挹注約300億元經費到勞保基金中。去年受疫情衝擊及國際金融情勢影響，勞保基金虧損較高，政府將持續編列預算並研議政策，使勞保制度愈發健全並永續發展，保障勞工權益。

在穩定物價方面，陳建仁說，行政院會持續關注國內物價情形；物價穩定與全球供應鏈密切相關，根據國際貨幣基金（IMF）預估，儘管疫後經濟成長將逐漸放緩，物價可能逐漸恢復穩定，但政府仍會持續維持國內物價穩定。

在交通安全方面，陳建仁表示，已召開專案會議，針對科技執法及人行道空間等面向進行改善，並責成政務委員吳澤成定期督導，而他也會聽取會議簡報，後續將向立法院進行說明。

在環境保護方面，陳建仁也說，環境保護一直是他很關心的議題，政府會積極推動修正礦業法、廢棄物清理法、交通安全條例與水土保持法等，希望與立法院共同推動。（編輯：蘇龍麒）1120201