陳建仁借調薪資惹議 藍委籲改善國內學者低薪問題

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行政院長陳建仁自中研院借調，被質疑卸任後仍可領中研院特聘研究員新台幣49萬元高薪。（中央社檔案照片）

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（中央社記者范正祥台北2日電）行政院長陳建仁自中研院借調，被質疑卸任後仍可領中研院特聘研究員新台幣49萬元高薪。國民黨立法院黨團書記長謝衣鳯今天呼籲，改善國內低薪問題，包括國內學者跟國際相比也面臨低薪問題。

前高雄市副市長葉匡時日前臉書貼文表示，等總統蔡英文任期屆滿，相信陳建仁將會回到中研院繼續領高薪擔任特聘研究員。但他也說，國際級學術人才不可多得，中研院特聘研究員聘期不受年齡限制，值得特別尊重珍惜，要求一定年齡強制退休，有商榷餘地。

立法院新會期擔任國民黨團書記長的謝衣鳯今天接受媒體聯訪時表示，陳建仁的學術地位，大家各自有所評斷，但是陳建仁如果要說服所有民眾他的借調是有利公眾，他也應優先改善國內低薪問題，甚至國內學者跟國際相比也面臨低薪問題。

謝衣鳯呼籲，改善國內低薪問題，包括國內學者跟國際相比也面臨低薪問題，讓學者普遍也能享有合理的薪資水平，讓國內培育人才的環境不會有落差，「這是新內閣的挑戰之一」，否則會導致人才外流，年輕人會往鄰國高薪的地方流動。（編輯：蘇志宗）1120202