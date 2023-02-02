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首頁 / 政治

考選部組織法將大幅精簡 因應趨勢彈性多元調整

2023/2/2 17:50
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（中央社記者陳俊華台北2日電）考試院長黃榮村今天說，考選部的組織架構須因應趨勢進行更彈性、多元調整；考選部說，未來考選部組織法不僅大幅精簡，且組織架構、單位職掌及員額編制等，將改由子法規範。

考選部透過新聞稿表示，今天在考試院會以「組織變革之目的與規劃方向」為題專案報告。

黃榮村說，考選部組織法自民國83年修法至今已近30年，有鑑於人才是推動國家政策的基石，為因應全球情勢變遷、人工智慧時代，及少子女化與私部門人才競爭等多面向因素的考驗，並兼顧提升政府治理能力與社會發展需求，國考應與時俱進，朝擴大運用數位選才技術、加強國際交流發展。

黃榮村指出，為達成總統蔡英文對考試院轉型為稱職的國家人力資源部門，培育現代化政府所需治理人才的期許，為國家選拔卓越人才，考選部的組織架構須因應趨勢進行更彈性、多元調整，才能具備擢才所需的機動性與應變韌性。

考選部報告時表示，從108年推動考選轉型精進策略，其中涉及跨單位運作、人力布建運用及組織架構與員額調整的重大策略，包括「強化人才招募」、「加速推動國考數位轉型」、「測驗方式精進發展」。

考選部說，除依三大政策目標衡酌組織架構與員額配置的適切性外，並按中央行政機關組織基準法、公務人員任用法等規定，同步研擬組織法、處務規程修正草案及員額編制表。

考選部指出，未來考選部組織法不僅大幅精簡，且攸關業務推動與運作順暢的組織架構、單位職掌及員額編制等，改由子法令規範，以因應未來政策方針變革需求。

考選部表示，相關法案儘速送請考試院審議後，送交立法院完成立法程序。之後將持續爭取必要的預算員額編制，使組織法制研修與預算員額同步並進。（編輯：張均懋）1120202

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