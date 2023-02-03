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首頁 / 政治

蕭美琴駁2024副總統人選傳聞 稱是無中生有的想像

2023/2/3 07:20（2/3 07:53 更新）
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對於傳聞將是民進黨2024年大選副總統人選，駐美代表蕭美琴表示，讓台灣外在環境更和平穩定，更加繁榮，是她現在唯一目標，其他政治話題都是「無中生有的想像」。中央社記者江今葉華盛頓攝 112年2月3日
對於傳聞將是民進黨2024年大選副總統人選，駐美代表蕭美琴表示，讓台灣外在環境更和平穩定，更加繁榮，是她現在唯一目標，其他政治話題都是「無中生有的想像」。中央社記者江今葉華盛頓攝 112年2月3日
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（中央社記者江今葉華盛頓2日專電）傳聞駐美代表蕭美琴將是民進黨2024年大選副總統人選。她表示，讓台灣外在環境更和平穩定，更加繁榮，是現在唯一目標，其他政治話題都是「無中生有的想像」。

蕭美琴屢被點名將與副總統賴清德搭配，代表民進黨角逐2024年總統副總統職務。民眾黨前立委蔡壁如日前也在網路節目中指稱，有傳聞透露，民進黨不管誰出戰選總統，搭檔的副總統人選都是和美國關係良好的蕭美琴。

對此，蕭美琴表示，她現在只有一個責任，就是在台美關係全面努力，讓台灣的外在環境更和平穩定，更加繁榮，這是她現在唯一的目標。

至於外界傳聞，她表示，其他任何政治話題都是無中生有的想像，不須多做討論，希望能讓她好好專心在華府做好該做的事情。

嫻熟國際事務的蕭美琴在2020年7月接替高碩泰出任駐美代表一職，是中華民國首位女性駐美代表。華府2年半任期，蕭美琴積極與美方各界接觸，紐約時報讚許她是華府最具影響力的大使之一。（編輯：周永捷）1120203

#蕭美琴
#賴清德
#民進黨
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