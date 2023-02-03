朱立倫：6成民眾低薪 盼政府解決物價房價等問題

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（中央社記者劉冠廷台北3日電）國民黨主席朱立倫今天說，全台有6成民眾仍然處於低薪狀態，實質薪資遠低於平均薪資水準，只有少部分產業待遇較好，呼籲政府解決物價、房價高漲及低薪等民生問題，真正為人民解決問題。

國民黨智庫今天召開「元宵吃湯圓，通膨吞薪資，人民痛苦何時了」記者會，朱立倫在致詞時說，民眾最關心的是民生議題，但政府公布的消費者物價指數、國內生產毛額，總是與民眾認知不同，今年的元宵價格也比去年更貴。

朱立倫表示，為何物價指數永遠與民眾感受差異這麼大，物價上漲但民眾薪資沒漲，雖然政府官員一定會說，實質薪資、基本工資已漲，但實質薪資應該扣除通貨膨脹才對。

朱立倫指出，高房價也是10大民怨之一，根據信義房價指數的資料，短短20年間，全台房價上漲了4倍，但民眾薪水20年來只上漲1萬元，而這1萬元都已被通膨吃掉了，房價還漲了4倍，請問年輕人是何感受。

朱立倫表示，政府最大的責任就是要解決民生問題，呼籲政府要解決物價、房價、低薪等民生問題，新內閣就任，要真正為人民解決問題。

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國民黨智庫執行長柯志恩表示，政府稱台灣人均所得已超過韓國，但人民的真實感受真的是這樣嗎；全台平均總薪資為新台幣67萬元，每月收入5萬元者，所得已超過6成以上的受薪階級，年薪40萬元者，也高於3成以上的受薪階級，因此，台灣不是沒有工作，是沒有高薪工作。

與會的消基會董事黃怡騰表示，政府宣稱台灣人均所得超越日本、韓國，其實只是因為美金匯率變化所產生的「虛胖」現象。呼籲政府應加強市場查察，發現有沒有人藉年節期間哄抬物價，也要讓物價能回跌到年前價格。（編輯：翟思嘉）1120203